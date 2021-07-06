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Доходи майнерів біткоїна та Ethereum обвалилися майже вдвічі

6 липня 2021 11:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Добувати криптовалюти стало менш вигідно. Криптоаналітики назвали дві причини падіння доходів

Доходи від видобутку біткоїна та Ethereum просіли

Доходи від видобутку біткоїна та Ethereum просіли / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Незважаючи на помірне відновлення кріпторинку після травневого обвалу, в червні виручка майнерів Bitcoin та Ethereum впала майже в два рази в порівнянні з попереднім місяцем:

  • майнери біткоїна в червні отримали 839 млн доларів (в травні – 1,45 млрд доларів);
  • майнери "ефіру" – 1,1 млрд доларів (в травні – 2,32 млрд доларів), причому близько 166 млн доларів припали на комісії за транзакції.

В якості основних причин аналітики The Block назвали падіння курсу та зменшення кількості транзакцій. У разі біткоїна також впала швидкість хешування – на 50% з моменту піку в травні. Кількість щоденних транзакцій з головною криптовалютою обвалилася до 200 тис. Це мінімум з серпня 2018 року.

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Втім, доходи майнерів все ще перевищують показники грудня 2020 року, коли Bitcoin і Ethereum коштували близько 20 тис. і 1 тис. доларів відповідно.

Вранці 6 липня біткоїн, за даними CoinDesk, торгується на рівні 34,7 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку становить 651,6 млрд доларів.

Курс біткоїна 6 липня
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Курс біткоїна 6 липня

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В цілому біткоїн та Ethereum коштують на 50% дешевше рівня весняних піків. Біткоїн встановив історичний максимум в 64,8 тис. доларів 14 квітня 2021 року.

Як повідомлялося, нещодавно Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів за прибутком від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют у нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":

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