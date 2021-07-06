Доходы майнеров биткоина и Ethereum обрушились почти вдвое

Доходы от добычи биткоин и Ethereum просели / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Несмотря на умеренное восстановление крипторынка после майского обвала, в июне выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем:

майнеры биткоина в июне получили 839 млн долларов (в мае – 1,45 млрд долларов);

майнеры "эфира" – 1,1 млрд долларов (в мае – 2,32 млрд долларов), причем около 166 млн долларов пришлись на комиссии за транзакции.

В качестве основных причин аналитики The Block назвали падение курса и уменьшение количества транзакций. В случае биткоина также упала скорость хеширования – на 50% с момента пика в мае. Количество ежедневных транзакций с главной криптовалютой рухнуло до 200 тыс. Это минимум с августа 2018 года.

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Впрочем, доходы майнеров все еще превышают показатели декабря 2020 года, когда Bitcoin и Ethereum стоили около 20 тыс. и 1 тыс. долларов соответственно.

Утром 6 июля биткоин, по данным CoinDesk, торгуется на уровне 34,7 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка составляет 651,6 млрд долларов.

В целом биткоин и Ethereum стоят на 50% дешевле уровня весенних пиков. Биткоин установил исторический максимум в 64,8 тыс. долларов 14 апреля 2021 года.

Как сообщалось, недавно Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. Сейчас законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

О том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":