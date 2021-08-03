Біткоїн здав позиції – на ринку почалися розпродажі криптовалюти

Капіталізація головної криптовалюти втратила близько 25 млрд доларів за день, а курс опустився більш ніж на 4%

Біткоїн подешевшав / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Курс біткоїні продовжив падіння, що почалося напередодні. Головна криптовалюта вже опустилася в ціні нижче 39 тис. доларів, хоча ще на вихідних пробивала вгору позначку в 42 тис. доларів. На думку фахівців, падіння викликане виключно тим фактом, що інвестори після зростання курсу вихідними почали фіксувати прибуток – тобто продавати свої біткоїни за ціною, яку вважають досить високою.

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Як свідчать дані CoinDesk, 3 серпня за станом на 10:18 за київським часом, біткоїн торгувався по 38,5 тис. доларів. Добове падіння становило майже 4,5%, а ринкова капіталізація криптовалюти скоротилася до 722 млрд доларів. Ще напередодні капіталізація була на 25 млрд доларів вищою.

Як змінюється курс біткоїна 3 серпня

"Це нормальний відкат [курсу] після бичачого ринку ", – пояснив Bloomberg Віджай Айяр, голова Азіатсько-Тихоокеанського регіону криптовалютної біржі Luno.

Що вплинуло на курс біткоїна

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На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

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Недавнє зростання криптовалюта став наслідком схвальних коментарів Ілона Маска про біткоїн і чуток про те, що Amazon може визнати криптовалюту платіжним засобом.

і чуток про те, що Amazon може визнати криптовалюту платіжним засобом. На курс при цьому тисне пильна увага регуляторів до галузі.

Крипто-трейдери також очікують оновлення програмного забезпечення на цьому тижні в мережі Ethereum. Це може підвищити ціну "ефіру" і змістити увагу з біткоїна на цю криптовалюту.

Нагадаємо, після спростування чуток про Amazon, курс біткоїна різко пішов вниз.

Крім того, нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":