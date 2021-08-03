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Биткоин сдал позиции – на рынке начались распродажи криптовалюты

3 августа 2021 10:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Капитализация главной криптовалюты потеряла около 25 млрд долларов за день, а курс опустился более чем на 4%

Биткоин подешевел

Биткоин подешевел / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Курс биткоина продолжил начавшееся накануне падение. Главная криптовалюта уже опустилась в цене ниже 39 тыс. долларов, хотя еще на выходных пробивала вверх отметку в 42 тыс. долларов. По мнению специалистов, падение вызвано исключительно тем фактом, что инвесторы после роста курса на выходных начали фиксировать прибыль – то есть продавать свои биткоины по цене, которую посчитали достаточно высокой.

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Как свидетельствуют данные CoinDesk, 3 августа по состоянию на 10:18 по киевскому времени, биткоин торговался по 38,5 тыс. долларов. Суточное падение составило почти 4,5%, а рыночная капитализация криптовалюты сократилась до 722 млрд долларов. Еще накануне капитализация была на 25 млрд долларов выше.

Как меняется курс биткоина 3 августа

Как меняется курс биткоина 3 августа

"Это нормальный откат [курса] после бычьего рынка", – объяснил Bloomberg Виджай Айяр, глава Азиатско-Тихоокеанского региона криптовалютной биржи Luno.

Что повлияло на курс биткоина

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В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

В тренде
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  • Недавний рост криптовалюты стал следствием одобрительных комментариев Илона Маска о биткоине и слухов о том, что Amazon может признать криптовалюту платежным средством.
  • На курс при этом давит пристальное внимание регуляторов к отрасли.
  • Крипто-трейдеры также ожидают обновления программного обеспечения на этой неделе в сети Ethereum. Это может повысить цену "эфира" и сместить внимание с биткоина на эту криптовалюту.

Напомним, после опровержения слухов об Amazon, курс биткоина резко пошел вниз.

Кроме того, недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но, вероятно, ситуация изменилась.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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