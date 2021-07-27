Біткоїн злетів до 40 тис. доларів, а потім покотився вниз: що сталося

Amazon не запускатиме оплату в біткоїнах / Фото: AFP, REUTERS/Brendan McDermid

Курс біткоїна на хвилі зльоту через Amazоn досяг психологічної позначки в 40 тис. доларів, але після цього досить різко відкотився. Річ у тому, що Amazоn спростував повідомлення про те, що планує приймати Bitcoin в якості платіжного засобу.

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За даними CoinDesk, вранці 27 липня, біткоїн торгується в районі 37,2 тис. доларів. Капіталізація головної криптовалюти опустилася до 698 млрд доларів, ще напередодні вона перевищувала 700 млрд доларів.

Курс біткоїна 27 липня

"Незважаючи на наш інтерес до цієї сфери, спекуляції, що виникли навколо наших конкретних планів стосовно криптовалюти, не відповідають дійсності" , – заявив представник Amazon.

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Чутки про плани компанії вести розрахунки в біткоіни з'явилися після публікації вакансії спеціаліста по криптовалюта.

Прогнози для біткоїна

Біткоїн знову спробує досягти позначки 40 тис. доларів, вважає CEO криптобіржі Cryptorg Андрій Подолян. Він також вважає, що найближчим часом волатильність біткоїна буде високою, але стане знижуватися з кожним вдень. Тобто амплітуда руху цін зменшиться.

При цьому криптоінвесторам все ще важливо стежити за динамікою американських індексів, розповів сайту "Сьогодні" головний стратег по криптовалюта компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Поки індекси та акції ростуть, криптовалюти будуть менш цікаві інвесторам. Інституційники тільки готуються до відновлення торговельної активності. А от на етапі, коли почнеться корекція фонового ринку США, можна чекати, що капітал перетікатиме в крипторинок, бо його темпи зростання значно перевищуватимуть темпи зростання акцій та індексів. Інвестори підуть за більшим прибутком", – пояснив Ковальчук.

Нагадаємо:

На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

Нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":