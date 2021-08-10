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Біткоїн пробив вгору психологічну позначку. І це ще не кінець ралі

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
10 серпня, 10:28
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Курс головної криптовалюти закріпився в новому коридорі. Експерти впевнені, що біткоїн продовжить дорожчати
Биткоїн дорожчає
Биткоїн дорожчає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїна закріпився на максимальних позначках з травня-2021. Головна криптовалюта торгується вище за психологічну позначку в 45 тис. Доларів, на локальному піку біткоїн досягав 46 тис. доларів за монету.

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Вранці 10 серпня біткоїн продають по 45,3 тис. доларів – це максимум з середини травня. Ринкова капіталізація криптовалюти теж зростає і вже перевищила 850 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Як змінився курс біткоїна
Як змінився курс біткоїна / Фото: CoinDesk

Криптовалютний ринок в останній тиждень пожвавився і відновив зростання після 50%-вої просадки, яка сталася на початку літа.

Однією з основних причин стала робота Сенату США над поправками закону про оподаткування криптовалют. Поки деталей немає, але джерела американських ЗМІ повідомляють, що все не буде так погано, як очікувалося раніше.

Зростання не зупиниться

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Експерти, опитані Bloomberg, вважають, що найближчим часом біткоїн виросте до 50 тис. доларів і продовжить зростання. Наразі видимих причин для падіння немає, а значить, весь ринок продовжить рости.

Питання тільки в тому, як далеко зайдуть інвестори і чи зможе біткоїн досягти показника в 100 тис. доларів, зазначають експерти.

З оптимістичними прогнозами згоден і головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук. Він зазначив в коментарі сайту "Сьогодні", що на тижні з 9 по 15 серпня, якщо не трапиться форс-мажорів, динаміка цін на основні криптовалюти збережеться висхідною.

"Впевненість криптомайнерів у своїй діяльності та в ефективності активів цієї індустрії зростає... У медійному просторі цільові рівні зростання флагманів знову почали підвищувати. І ми знову чуємо прогнози зростання Bitcoin до рівня 60-70 тис. доларів за монету, а Ethereum чекають на рівні в 5 тис. доларів за монету", – сказав Ковальчук.

Нагадаємо:

Про що ще говорять в Україні та світі 10 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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