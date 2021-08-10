Биткоин пробил вверх психологическую отметку. И это еще не конец ралли

Курс главной криптовалюты закрепился в новом коридоре. Эксперты уверены, что биткоин продолжит дорожать

Биткоин дорожает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоин закрепился на максимальных отметках с мая-2021. Главная криптовалюта торгуется выше психологической отметки в 45 тыс. долларов, на локальном пике биткоин достигала 46 тыс. долларов за монету.

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Утром 10 августа биткоин продают по 45,3 тыс. долларов – это максимум с середины мая. Рыночная капитализация криптовалюты тоже растет и уже превысила 850 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

Криптовалютный рынок в последнюю неделю оживился и возобновил рост после 50%-ной просадки, которая произошла в начале лета.

Одной из основных причин стала работа Сената США над поправками закона о налогообложении криптовалют. Пока деталей нет, но источники американских СМИ сообщают, что все не будет так плохо, как ожидалось ранее.

Рост не остановится

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Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что в ближайшее время биткоин вырастет до 50 тыс. долларов и продолжит рост. Сейчас видимых причин для падения нет, а значит, весь рынок продолжит расти.

Вопрос только в том, как далеко зайдут инвесторы и сможет ли биткоин достичь показателя в 100 тыс. долларов, отмечают эксперты.

С оптимистичными прогнозами согласен и главный стратег по криптовалютам TomiEx Анжей Ковальчук. Он отметил в комментарии сайту "Сегодня", что на неделе с 9 по 15 августа, если не случится форс-мажоров, динамика цен на основные криптовалюты сохранится восходящей.

"Уверенность криптомайнеров в своей деятельности и в эффективности активов этой индустрии растет... В медийном пространстве целевые уровни роста флагманов снова начали повышать. И мы снова слышим прогнозы роста Bitcoin до уровня 60-70 тыс. долларов за монету, а Ethereum ждут на уровне в 5 тыс. долларов за монету", – сказал Ковальчук.

Напомним:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;

после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

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