Його встановлять всім споживачам за замовчуванням, але можна буде і відмовитися

В Україні з 1 травня 2021 року вводяться річні тарифи на газ для населення. Діятимуть вони до 30 квітня 2022 року. Річну ціну введуть за замовчуванням для всіх споживачів, але в добровільному порядку можна буде вибрати і місячний тариф.

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Таке рішення прийняла енергетична Нацкомісія (НКРЕКП) на засіданні 7 квітня.

Оголосити свої річні тарифи постачальники газу мають до 25 квітня 2021 року. Крім цього, постачальникам газу дали право пропонувати й інші тарифи побутовим споживачам.

Нагадаємо, річні тарифи для населення повинні повернути ринок газу України до норми.

В тренді В Україні ввели річний тариф на газ для населення

Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна фіксуватиметься на весь рік. У такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижче. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

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Нагадаємо, з 1 квітня в Україні більше не діє фіксована ціна на газ – 6,99 грн за кубометр. Газзбути раніше оприлюднили тарифи на газ для населення на квітень. Низка компаній зберегла березневу ціну, а дев'ять трейдерів навіть заявили ціну нижче 6,99 грн за куб. м. У той же час більше десяти компаній встановили вищі ціни – від 7,6 до 8,85 грн за кубометр газу.

Коротко про те, що ще змінилося з 1 квітня, – в нашому відео:

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