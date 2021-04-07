В Украине ввели годовой тариф на газ для населения

Его установят всем потребителям по умолчанию, но можно будет и отказаться

В Украине с 1 мая 2021 года вводятся годовые тарифы на газ для населения. Действовать они будут до 30 апреля 2022 года. Годовую цену введут по умолчанию для всех потребителей, но в добровольном порядке можно будет выбрать и месячный тариф.

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Такое решение приняла энергетическая Нацкомиссия (НКРЭКУ) на заседании 7 апреля.

Объявить свои годовые тарифы поставщики газа должны до 25 апреля 2021 года. Кроме этого, поставщикам газа дали право предлагать и другие тарифы бытовым потребителям.

Напомним, годовые тарифы для населения должны вернуть рынок газа Украины в норму.

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Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

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Напомним, с 1 апреля в Украине больше не действует фиксированная цена на газ – 6,99 грн за кубометр. Газсбыты ранее обнародовали тарифы на газ для населения на апрель. Ряд компаний сохранили мартовскую цену, а девять трейдеров даже заявили цену ниже 6,99 грн за куб. м. В то же время более десяти компаний установили более высокие цены – от 7,6 до 8,85 грн за кубометр газа.

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля, – в нашем видео:

Видео: Сегодня

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