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Фіксована ціна на газ залишилася в минулому. Скільки заплатимо в квітні

1 квітня, 09:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Деякі постачальники залишили березневі тарифи, але так вчинили не всі

31 березня в Україні закінчилася дія фіксованого тарифу на газ 6,99 грн за кубометр. Тобто з сьогоднішнього дня, 1 квітня, тарифи знову стали ринковими і можуть почати рости, як це було в кінці минулого року. Правда, поки що економічних передумов для цього немає – до літа газ дешевшає на світових ринках, пише сайт "Сьогодні".

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Газзбути вже оприлюднили тарифи для населення на квітень. Низка компаній зберегла березневу ціну, а дев'ять трейдерів навіть заявили ціну нижче 6,99 грн за куб. м. У той же час більше десяти компаній встановили вищі ціни – від 7,6 до 8,85 грн за кубометр газу.

gazpravda.com.ua

gazpravda.com.ua

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Крім того, щоб захистити населення від подальших стрибків цін, в тому числі майбутньої восени, Кабмін і НКРЕКП зобов'язали постачальників газу сформувати і запропонувати населенню річний тариф на газ. Його можуть оголосити вже в кінці квітня, але діяти він почне не раніше травня.

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Коротко про те, що ще змінилося з 1 квітня – в нашому відео:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ тарифи ціна на газ квітень тариф на газ

Джерело: Сьогодні

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