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Тарифи залишаться незмінними? Скільки платитимемо за світло до кінця опалювального сезону

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 17:57
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Міністр енергетики розповів, чи варто бояться підвищення тарифів та скільки платять за світло у сусідніх країнах
Що буде із тарифами на електроенергію?
Що буде із тарифами на електроенергію? / Фото: Колаж: Сьогодні

До кінця цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення в Україні змінюватися не будуть.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Міністр запевнив, що ціна залишиться стабільною і зростати не буде, попри будь-які заяви. Також Галущенко розповів, що сусідні країни платять за електроенергію набагато більше, ніж українці.

Наприклад, якщо ціна на електроенергію в Україні в об'єднаній енергосистемі, становить 2 886 грн за кожну мегават-годину, то в сусідній Польщі аналогічне базове навантаження коштує 9 539 грн, у Румунії – 12 155 грн, в Угорщині – 12 936 грн, сказав Галущенко.

Тариф на електроенергію

1 жовтня 2021 року Кабмін "заморозив" тариф на електроенергію для українців. З цього моменту встановлено такі ціни:

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  • для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Такі тарифи пообіцяли залишити незмінними до квітня 2022 року, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що до кінця опалювального сезону не зміняться і тарифи на газ.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з різноманітними тарифами для українців у 2022 році та розповідали, як можуть змінитися тарифи на газ вже найближчим часом.

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