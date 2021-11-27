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Тарифи у платіжках зростуть? Скільки платитимемо за світло у грудні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 листопада, 06:00
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Кабмін з 1 жовтня зафіксував тарифи на електроенергію для українців
Фіксовані ціни діятимуть до квітня 2022 року
Фіксовані ціни діятимуть до квітня 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Як і минулого місяця, для українців не заплановано підвищення цін на електроенергію. А тариф залежить від обсягів споживання.

Скільки коштує світло?

Кабмін із 1 жовтня зафіксував тарифи на електроенергію для українців. Завдяки цьому вже кілька місяців деякі споживачі платять набагато менше за світло.

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Ціни встановили:

  • для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год, тарифи буде знижено до 1,44 грн за 1 кВт*год (наразі 1,68 грн);
  • для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць, тарифи залишаються без змін – 1,68 грн за 1 кВт*год.

Такі ціни діятимуть до квітня 2022 року.

Меморандум про непідвищення тарифів

"Нафтогаз", Асоціація міст, Конгрес місцевої та регіональної влади підписали спільний меморандум, який передбачає непідвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Отже, до кінця опалювального сезону для населення тарифи не зростатимуть.

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Але тариф на доставку електроенергії під вплив меморандуму про непідвищення не потрапляє, нічим не обмежений, і постачальники вже підняли ціни.

Зазначимо, що згідно з меморандом держава передасть та направить до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 4% додатково не менше 11 млрд грн. А деяким громадам, які не зможуть профінансувати "зайве", передбачена допомога.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на зниження тарифів на електроенергію для українців, які за місяць споживають до 250 кВт*год, цього опалювального сезону близько 600 тис. доведеться платити вдвічі більше за електроопалення.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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