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"Холодний" і горить червоним: українці масово скаржаться на неякісний газ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 13:51
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Їжа готується довше, посуда чорніє, а дім холодний — розповідаємо, що робити в таких випадках
Українці скаржаться на неякісний газ
Українці скаржаться на неякісний газ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Полумʼя стало холодним і горить червоним, обʼєму йде багато, а тепло не віддає", — подібні звернення на неякісний газ почастішали серед українців. Лише за один тиждень фахівці отримують десятки скарг, однак причини такого явища можуть бути різні.

Про кожну з них розповіли в Інформаційно-консультаційному центрі ГазПравда.

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Як перевірити якість газу?

Якщо ви вважаєте, що до вашого домогосподарства надходить неякісний газ, а також бажаєте дізнатися, який тиск у трубі, то варто написати відповідну заяву до облгазу. Протягом 2—5 днів на ваше звернення повинні відреагувати та направити свого представника за місцем виклику в узгоджений із споживачем час.

Для перевірки якості газу облгаз має право залучати як свої, так і незалежні, уповноважені законодавством хімлабораторії.

Основний показник якості природного газу – це теплота згоряння (калорійність) палива. Відповідно до державних стандартів, вона повинна становити не менше 7600 ккал/м куб. Але українцям постачається навіть більш якісне паливо. У середньому його калорійність становить 8200 ккал/м куб.

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Дізнатися, які показники палива зафіксовані у вашому регіоні, можна на сайті ТОВ "Оператор ГТС України".

Якість газу в січні 2022 року
Якість газу в січні 2022 року / Фото: Оператор ГТС України

Облгаз каже, що газ якісний, а ви не згодні?

В такому випадку ви за власний кошт ініціюєте проведення аналізу фізико-хімічних показників природного газу в альтернативній хімлабораторії.

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Якщо перевірка підтвердить невідповідність газу стандартам, облгаз зобов’язаний перерахувати обсяги спожитого газу і виплатити споживачу компенсацію. Якщо ж перевірка засвідчить, що газ відповідає стандартам, витрачені на лабораторні аналізи кошти не компенсують. Крім того, споживач сам повинен буде компенсувати облгазу витрати, понесені ним на перевірку якості та тиску газу.

Якщо це питання шляхом переговорів не вирішується, то дані про розбіжності передають на розгляд спеціалізованого органу або вирішуються у судовому порядку.

Чи розбавляють газ?

Щоб розбавити газ, до нього потрібно додати будь-який інертний газ: наприклад, гелій. Розбавляти паливо звичайним повітрям не можна, адже це призведе до вибуху.

Оскільки вартість інертних газів доволі висока, то розбавляти ними блакитне паливо просто невигідно.

Якась частина домішок потрапляє у газ на етапі видобування або викачування газу зі сховищ. Але їх кількість (як і інші показники) суворо регламентується державними нормами і перевіряється на усіх етапах постачання газу до споживача.

Чому газ горить червоним чи жовтим?

Якщо конфорка горить жовтим або червоним кольором, на це є кілька причин:

  • забруднена газова плита. У такому випадку треба почистити сопло пальника та звернутися до газової служби за телефоном 104;
  • у приміщенні недостатньо кисню. Регулярно провітрюйте приміщення, де встановлений котел чи плита;
  • недостатній тиск у системі. Це уже відповідальність саме облгазів. Тож, якщо плита почищена, приміщення провітрене, а полум’я все одно не блакитного кольору, у вас є підстава викликати представника облгазу для перевірки тиску.

Як "тисячею Зеленського" розрахуватися за газ

Українці старші 60 років отримали можливість оплатити "тисячею Зеленського" комунальні послуги, зокрема і платіжки за газ. З 28 лютого таку змогу матимуть і люди з 1 та 2 групами інвалідності.

Офлайн заплатити з картки "єПідтримка" можна за допомогою платіжних терміналів самообслуговування. Алгоритм дій не відрізняється від звичайної плати за комуналку, потрібно лише вказати реквізити потрібної картки.

Спочатку знайдіть термінал самообслуговування і в меню серед послуг оберіть "Комунальні платежі", далі алгоритм дій такий:

  • виберіть потрібну послугу. В нашому випадку – сплатити за газ;
  • оберіть підприємство, куди проводиться платіж;
  • заповніть усі реквізити;
  • виберіть спосіб оплати, тобто картка;
  • введіть суму поповнення та підтвердіть переказ.

Де можна оплатити рахунок за газ онлайн:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чатботі GASUA у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Раніше ми розповідали, як екс-глава "Нафтогазу" не зміг сплатити платіжку за газ.

Також ми писали, що українці по-новому будуть розраховуватись за газ.

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