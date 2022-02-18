Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

"Холодный" и горит красным: украинцы массово жалуются на некачественный газ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еда готовится дольше, посуда чернеет, а дом холодный – рассказываем, что делать в таких случаях
Украинцы жалуются на некачественный газ
Украинцы жалуются на некачественный газ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Пламя стало холодным и горит красным, объема идет много, а тепло не отдает", — подобные обращения на некачественный газ участились среди украинцев. Только за одну неделю специалисты получают десятки жалоб, однако причины такого явления могут быть разными.

О каждой из них рассказали в Информационно-консультационном центре ГазПравда.

Реклама

Как проверить качество газа?

Если вы считаете, что в ваше домохозяйство поступает некачественный газ, а также хотите узнать, какое давление в трубе, то следует написать соответствующее заявление в облгаз. В течение 2-5 дней на ваше обращение должны отреагировать и направить представителя по месту вызова в согласованное с потребителем время.

Для проверки качества газа облгаз имеет право привлекать как свои, так и независимые уполномоченные законодательством химлаборатории.

Основной показатель качества природного газа – теплота сгорания (калорийность) топлива. Согласно государственным стандартам, она должна составлять не менее 7600 ккал/м куб. Но украинцам поставляется более качественное топливо. В среднем его калорийность составляет 8200 ккал/м куб.

Реклама

Узнать, какие показатели топлива зафиксированы в вашем регионе, можно на сайте ООО "Оператор ГТС Украины".

Качество газа в январе 2022 года
Качество газа в январе 2022 года / Фото: Оператор ГТС Украины

Облгаз говорит, что газ качественный, а вы не согласны?

В таком случае вы за собственные средства инициируете проведение анализа физико-химических показателей природного газа в альтернативной химлаборатории.

Реклама

Если проверка подтвердит несоответствие газа стандартам, облгаз обязан перечислить объемы потребленного газа и выплатить потребителю компенсацию. Если же проверка подтвердит, что газ соответствует стандартам, потраченные на лабораторные анализы средства не компенсируют. Кроме того, потребитель сам должен будет компенсировать облгаз расходы, понесенные им на проверку качества и давления газа.

Если этот вопрос путем переговоров не разрешается, то данные о разногласиях передают на рассмотрение специализированного органа или решаются в судебном порядке.

Разбавляют ли газ?

Чтобы разбавить газ, в него нужно добавить любой инертный газ: например, гелий. Разбавлять топливо обычным воздухом нельзя, ведь это приведет к взрыву.

Поскольку стоимость инертных газов достаточно высока, то разбавлять ими голубое топливо просто невыгодно.

Какая-то часть примесей попадает в газ на этапе добычи или скачивания газа из хранилищ. Но их количество (как и другие показатели) строго регламентируется государственными нормами и проверяется на всех этапах поставки газа потребителю.

Почему газ горит красным или желтым?

Если конфорка горит желтым или красным цветом, это несколько причин:

  • загрязнена газовая плита. В таком случае нужно почистить сопло горелки и обратиться в газовую службу по телефону 104;
  • в помещении недостаточно кислорода. Регулярно проветривайте помещение, где установлен котел или плита;
  • недостаточное давление в системе. Это уже ответственность именно облгазов. Если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, у вас есть основание вызвать представителя облгаза для проверки давления.

Как "тысячей Зеленского" рассчитаться за газ

Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячей Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такую возможность будут иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.

Офлайн заплатить с карты "єПідтримка" можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.

Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите "Коммунальные платежи", далее алгоритм действий такой:

  • выберите нужную услугу. В нашем случае – оплатить за газ;
  • выберите предприятие, на которое производится платеж;
  • заполните все реквизиты;
  • выберите способ оплаты, то есть карта;
  • введите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Где можно оплатить счет за газ онлайн:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Ранее мы рассказывали, как экс-глава "Нафтогаза" не смог оплатить платежку за газ.

Также мы писали, что украинцы по-новому будут рассчитываться за газ.

газЖКХплатежки
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Новым главой Нацбанка может стать Андрей Пышный – что будет с гривней София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Холодный" и горит красным: украинцы массово жалуются на некачественный газ Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Нашли виноватых? Арахамия объяснил украинцам, почему дорожают продукты Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40284.08

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2882.13

Litecoin (LTC)

118.42

Ripple (XRP)

0.78

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,35
33,35
32,32
19,04
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
36,18
35,79
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять