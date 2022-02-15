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Коболев не смог оплатить платежку за газ (фото)

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15 февраля, 23:02
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Экс-глава "Нафтогаза" хотел оплатить на сайте gas.ua более 29 тыс. грн
Коболев не смог заплатить за газ
Коболев не смог заплатить за газ / Фото: УНИАН, "Сегодня"

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не смог оплатить платежки за газ даже "с 10-й попытки".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Вчера "Нафтогаз" направил мне очень эмоциональную "валентинку". Ну, как, – очень. Как бывшие шлют бывшим. Где-то такой уровень эмоциональной нагрузки. Ну, прислали и прислали. Мне даже приятно, что моя самая любимая национальная (!) организация так много думает обо мне", – написал Коболев.

По его словам, он не смог оплатить платежки за газ на сайте gas.ua. При оплате ему пришло уведомление, что возникла ошибка в системе. Видно, что Андрей Коболев задолжал "Нафтогазу" 29 305 грн.

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Обыски у Коболева

1 февраля к бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований. Позже в ГБР сообщили, что обыски проводятся еще и в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Как стало известно позже, что правоохранители вновь ищут информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более двадцати лет назад.

"Сегодня" ранее писали, что думает о возобновившихся обысках сам Коболев, и рассказывали, за что он был уволен из "Нафтогаза".

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