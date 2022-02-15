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Екс-глава "Нафтогазу" Коболєв не зміг сплатити платіжку за газ (фото)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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15 лютого, 23:02
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Він хотів сплатити на сайті gas.ua понад 29 тис. грн, однак не вийшло
Коболєв не зміг заплатити за газ
Коболєв не зміг заплатити за газ / Фото: уніан, "Сегодня"

Екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв не зміг сплатити платіжки за газ навіть "з 10 спроби".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора Нафтогаз надіслав мені дуже емоційну "валентинку". Ну як дуже. Як колишні шлють колишнім. Десь такий рівень емоційного навантаження. Ну, надіслали й надіслали. Мені навіть приємно, що моя сама улюблена національна (!) організація так багато думає про мене", – написав Коболєв.

За його словами, він не зміг сплатити платіжки за газ на сайті gas,ua. При оплаті йому надійшло повідомлення, що виникла помилка у системі. Видно, що Андрій Коболєв заборгував "Нафтогазу" 29 305 грн.

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Обшуки у Коболєва

1 лютого до колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше у ДБР повідомили, що обшуки проводяться ще й в офісі АТ "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Як стало відомо пізніше, що правоохоронці знову шукають інформацію про правомірність повернення "Нафтогазом" боргу комерційним структурам, який виник понад двадцять років тому.

"Сьогодні" раніше писали, що думає про обшуки, що відновилися, сам Коболєв, і розповідали, за що його було звільнено з "Нафтогазу".

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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