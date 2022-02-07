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Що буде з "Північним потоком-2" і чи вистачить газу Україні: Коболєв про газову кризу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 лютого, 20:23
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Про подальші політичні процеси щодо України розповів екс-глава "Нафтогазу"
Коли запустять "Північний потік-2" і до чого готується Україна
Коли запустять "Північний потік-2" і до чого готується Україна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік-2" точно запрацює, але потрапить у перелік санкцій, якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Таку думку озвучив в ефірі каналу "Україна 24" ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"Наразі є докритична процедура, яку "Газпром" вчасно не встиг виконати. Вона триває і після її закінчення є велика ймовірність того, що "газпром" отримає "зелене світло" на запуск цього газогону. Там дійсно є певні політичні аспекти, але з моєї точки зору наразі виглядає так, що "Північний потік-2" дійсно внесуть у перелік тих санкцій щодо Росії, якщо вона наважиться на військовий шлях проти України", – розповів Коболєв.

Він також розповів, чому США значно пом'якшили свою позицію щодо запуску російського газопровода. На думку Коболева це сталося через те, що Україна втратила координацію у цьому питанні.

"Це призвело до зняття тих санкцій, які заважали газопровід фізично добудувати. І наразі ця координація відсутня. Цей механізм дозволяв мати потужний голос американської адміністрації на нашому боці", – зазначив він.

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Україні потрібно придбати багато газу. А чи є гроші?

За словами Коболєва, Україна вже розпочала імпорт газу: на лютий законтрактовано обсягів приблизно півмільярда кубометрів.

"Україні потрібно буде імпортувати відносно велику кількість газу для того, щоби забезпечити наступний зимовий сезон. Імпорт газу вимагає коштів. Хто це буде робити, де ці кошти знайдуться – мені незрозуміло, зважаючи на доволі погану ситуацію у "Нафтогазі", – зазначає Андрій Коболєв.

Він додає, що деякі урядовці вводять українців в оману заявляючи, що країна вже у лютому почала закачку газу для наступного зимового сезону.

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"У лютому газ можна лише викачувати, тому об'єми зменшуються. З таким темпом, Україна закінчить опалювальний сезон з найнижчими запасами газу за багато років. І доведеться імпортувати обсяги, які будуть великими. Я їх оцінюю приблизно у 10 мільярдів куб.м", – додав Коболєв.

Опалювальний сезон 2021/2022. Кризи не буде?

На думку Коболєва, наразі українських людей рятує відносно тепла погода.

"Хоча потрібно зважати на будь-який довгий холодний період. Наприклад, якщо повториться раптмо березня 2018 року. Тоді імпорту може теоретично не вистачити. Наше головне сподівання сьогодні – погода, що вона буде ставитися до України по доброму".

Раніше ми писали, кому може бути насправді вигідний "Півніічний потік-2" та яку умову Європейському Союзу висунув Путін для збільшення постачання газу.

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