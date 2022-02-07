Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Что будет с "Северным потоком-2" и хватит ли газа Украине: Коболев о газовом кризисе

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 20:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Про подальші політичні процеси щодо України розповів екс-глава "Нафтогазу"
Когда запустят "Северный поток-2" и к чему готовится Украине
Когда запустят "Северный поток-2" и к чему готовится Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" точно заработает, но попадет в список санкций, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Такое мнение озвучил в эфире канала "Украина 24" экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Реклама

"Сейчас есть докритическая процедура, которую "Газпром" вовремя не успел выполнить. Она продолжается и после ее окончания велика вероятность того, что "Газпром" получит "зеленый свет" на запуск этого газопровода. Там действительно есть определенные политические аспекты, но на мой взгяд все выглядит так, что "Северный поток-2" действительно внесут в перечень тех санкций в отношении России, если она решится на военный путь против Украины", – рассказал Коболев.

Он также рассказал, почему США значительно смягчили свою позицию по запуску российского газопровода. По мнению Коболева, это произошло из-за того, что Украина потеряла координацию в этом вопросе.

"Это привело к снятию тех санкций, которые мешали газопровод физически достроить. И сейчас эта координация отсутствует. Этот механизм позволял иметь мощный голос – американской администрации на нашей стороне", – отметил он.

Реклама

Украине нужно приобрести много газа. Есть ли деньги?

По словам Коболева, Украина уже начала импорт газа: на февраль законтрактовано объемов на примерно полмиллиарда кубометров.

"Украине нужно будет импортировать относительно большое количество газа для того, чтобы обеспечить следующий озимый сезон. Импорт газа требует средств. Кто это будет делать, где эти средства найдутся – мне непонятно, учитывая довольно плохую ситуацию в "Нафтогазе", – отмечает Андрей Коболев.

Он добавляет, что некоторые члены правительства вводят украинцев в заблуждение, заявляя, что страна уже в феврале начала закачку газа для следующего зимнего сезона.

Реклама

"В феврале газ можно только выкачивать, поэтому объемы уменьшаются. С таким темпом, Украина закончит отопительный сезон с самыми низкими запасами газа за многие годы. И придется импортировать объемы, которые будут большими. Я их оцениваю примерно в 10 миллиардов куб.м", – добавил Коболев.

Отопительный сезон 2021/2022. Кризиса не будет?

По мнению Коболева, сейчас украинских людей спасает относительно теплая погода.

"Хотя нужно учитывать любой длинный холодный период. Например, если повторится внезапно март 2018 года. Тогда импорта может теоретически не хватить. Наша главная надежда сегодня – погода, что она будет относиться к Украине по хорошему".

Раньше мы писали, кому может быть на самом деле выгодный "Северный поток-2" и какое условие Европейскому Союзу выдвинул Путин для увеличения поставки газа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Самые опасные и циничные схемы: как "социальные инженеры" загоняют украинцев в банковскую ловушку София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Доллар снова рвется вверх? Что будет с курсом валют на этой неделе Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Что будет с "Северным потоком-2" и хватит ли газа Украине: Коболев о газовом кризисе Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44272.13

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum (ETH)

3149.08

Litecoin (LTC)

136.99

Ripple (XRP)

0.79

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять