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"Намагаються відволікти увагу": Коболєв дав перший коментар після обшуків ДБР

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 16:09
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Колишній глава "Нафтогазу" поділився своїми припущеннями щодо обшуку його будинку представниками ДБР
Коболєв дав ексклюзивний коментар у прямому ефірі
Коболєв дав ексклюзивний коментар у прямому ефірі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Екс-голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що ДБР кілька разів попереджали його не повертатись в Україну з відряджень.

Про це колишній голова компанії, у якого раптово провели обшук представники Державного бюро розслідування, заявив в ефірі "Україна 24".

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Коболєв запевнив, що справа проти нього є роздутою та сфабрикованою. На його думку, цією справою влада намагається відволікти увагу від потужної газової кризи в країні.

Він також запевнив, що не ховатиметься від слідства і готовий співпрацювати з ним.

"В нас в країні реальна газова криза, ціни на газ зашкалюють. Минулого літа було допущено декілька помилок, як на рівні "Нафтогазу", так і на рівні політичному. Можливо, це просто бажання створити політичний шум, щоб відволікти увагу підприємців та інших людей, які вимушені закривати своє виробництво через зазначені вище помилки", – сказав Коболєв.

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Історія справи

Як повідомили у Бюро розслідувань, обшуки проводяться у всього колишнього керівництва НАК "Нафтогазу", а також у керівників приватних підприємств. Йдеться про факт незаконного відчуження природного газу на 2,2 млрд гривень у 2020 році.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи правомірно "Нафтогаз" провів поверення боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому.

За даними ДБР, тодішнє керівництво компанії подало документи на укладання мирної угоди без відповідних повноважень і підстав.

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Доповнюється..

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