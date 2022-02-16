Стабільності немає: що зараз відбувається із цінами на пшеницю

Ринки реагують на нестабільну геополітичну ситуацію в Україні

Зерно в Україні продовжує дорожчати

В Україні в середу, 16 лютого, тривають незначні коливання цін на пшеницю через неспокійну ситуацію на українсько-російському кордоні. Так, пшениця 2 класу зараз коштує 8596 грн за тонну, третього класу – 8562 грн, а фуражна пшениця – 7907 грн.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

Реклама

Скільки зараз коштують решта зернових культур:

Кукурудза – 7833 грн/тонна;

Соняшник – 19 697 грн/т;

Соя – 19 383 грн/т;

Горох – 8844 грн грн/т;

Ріпак 19 245 грн.

Дефіцит цукру

Україну прийнято вважати лідером із виробництва цукру, але незабаром у країні можуть з'явитися проблеми з доступністю цього продукту.

Дефіцит цукру загрожує українцям через скорочення посівних площ цукрових буряків, з яких його і виробляють.

Реклама

За підрахунками експертів, 2022 року витрати на вирощування цієї культури зростуть на 44% і це спричинить ще більше скорочення площ.

"Сьогодні" також розповідали, які товари бакалії незабаром подорожчають для українців, і писали, як по українських виробниках можуть вдарити високі ціни на природний газ.