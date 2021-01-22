Експлейнер. Газзбути не зобов'язані продавати газ населенню по 6,99 грн

Газопостачальні компанії не зобов'язані продавати газ населенню за граничною ціною 6,99 грн за кубометр. Якщо у газзбута немає такої можливості, він може відмовитися від поставок, а його клієнти перейдуть до "постачальника останньої надії" ("Нафтогазу").
Це правило пояснив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
Читайте також: Тарифи на опалення та гарячу воду: про що мери домовилися з центральною владою
При цьому він не виключив, що газопостачальники все ж знайдуть можливість продавати газ клієнтам по 6,99 грн. Таке можливо, якщо газзбути:
- закуповували газ влітку, коли він був набагато дешевше;
- мають контракти з виробниками, у яких собівартість газу менше 6,99 грн;
- підуть до "Нафтогазу", який буде продавати їм газ дешевше.
До речі зараз "Нафтогаз" обслуговує 9% побутових клієнтів в Україні. Ще в серпні, коли запускали ринок газу, їх було всього 2%.
Нагадаємо, крім встановлення граничної ціни на газ, в Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. В результаті тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.
У Кабміні також пояснювали, що поява граничної ціни для населення не говорить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб усі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.
Тоді споживачі зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки будуть платити. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою, але при цьому вона буде передбачуваною, пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк