"Нафтогаз" запропонував газзбутам знижку на газ для населення, але є умова

"Нафтогаз України" готовий продавати ресурс газзбутам зі знижкою до ринкової ціни – по 6,8-7,4 грн за кубометр. Потенційні покупці при цьому повинні надати докази, що цей газ купується для потреб населення. Таке рішення у "Нафтогазі" ухвалили після встановлення тимчасової граничної ціни на газ для населення – 6,99 грн.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Якщо газзбут не бажає підтверджувати поставки населенню, компанія може купувати газ за ринковою ціною і з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

В результаті газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" зможе зібрати єдину державну базу даних. Ця база, своєю чергою, використовуватиметься для надання субсидій споживачам.

Нагадаємо, тарифи на газ вирішили обмежити після того, як різке підвищення цін на газ і вартості його доставки призвело до протестів. Крім встановлення граничної ціни, за якою газзбути можуть продавати ресурс населенню, в Україні також знизили тарифи для 14 облгазів. В результаті тариф на розподіл газу (окрема платіжка) не перевищує 1,79 грн за кубометр на місяць.

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У Кабміні також зазначали, що поява граничної ціни для населення не свідчить про відмову України від розвитку ринку газу. У майбутньому Кабмін збирається зробити так, щоб всі газопостачальні компанії представили річні тарифи для населення.

Тоді споживачі зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки будуть платити. В такому разі влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою, але при цьому вона буде передбачуваною, пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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