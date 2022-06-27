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Зарплати військовим можуть переглянути? Що буде з виплатами в ЗСУ

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 15:06
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Розповідаємо, скільки грошей іде на виплати військовим в Україні та що буде з розміром зарплат
Що буде із зарплатами у військовослужбовців
Що буде із зарплатами у військовослужбовців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На зарплати військовослужбовцям Збройних сил України щомісяця виділяють понад 40 млрд грн. І це значно більше, ніж було раніше. Чи переглядатимуть військовим суми виплат?

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич "РБК-Україна".

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Що буде із зарплатами

Завітневич розповів, що витрати на оборону в Україні постійно збільшуються, зокрема, це стосується і зарплат. Понад 40 млрд гривень щомісяця виділяють лише на зарплати військовослужбовцям.

"Хтось рахував, те, що ми тепер виплачуємо за місяць нашим військовослужбовцям, раніше ми платили майже за рік. Тому тут очевидно більше", – розповів він.

Завітневич додав, що знижувати зарплати військовослужбовцям точно не будуть. Хоча і багато що залежатиме від стану економіки.

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"Ніхто не має на меті зменшувати, хотілося б збільшувати, але подивимося, все залежить від загального стану економіки. Проводитимемо консультації з Кабінетом Міністрів та Мінфіном щодо коштів", – пояснив Завітневич.

В українців зменшились зарплати

Ситуація на ринку праці у червні показує, що загалом рівень зарплат в Україні впав. Навіть у галузях, в яких висока потреба у фахівцях, зменшились зарплати. Зокрема, йдеться про такі сфери:

  • маркетинг, реклама та PR – 19 400 грн (зарплата в середньому у червні);
  • медицина та фармацевтика – 17 600 грн;
  • робітничий персонал – 13 700 грн;
  • охорона – 10 900 грн.

Найменші зарплати тепер у домашнього персоналу (у середньому 11 900 грн), у сфері закупівель (12 400 грн) та у студентів і спеціалістів, які лише починають кар'єру (8600 грн).

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Читайте, у яких сферах нині зарплати найбільші. Ми також розповідали про те, чого чекати від зарплат в Україні та які кардинальні зміни чекають безробітних в нашій країні.

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