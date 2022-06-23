Рівень доходів в Україні змінюється: чи є шанс заробити понад 20 тис. грн

Разом з експертами розповідаємо, що відбувається із зарплатами в Україні у червні, та хто заробляє найбільше

Скільки у червні заробляють українці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення РФ, то рівень зарплат у квітні був нижчим на 10%. У травні зниження продовжувалось до критичних рівнів, і вже у червні, як і очікувалось, падіння заробітків припинилось. У більшості сфер нині ситуація умовно стабільна.

Хто і де у червні заробляє найбільше? Про ситуацію на ринку праці у червні "Сьогодні" розповіли в експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

Реклама

Кому платять найбільше

Середня заробітна плата у червні у всіх відкритих вакансіях на кадровому порталі складає 20 100 грн.

До 5 сфер, у яких по вакансіях найбільші зарплати, входять такі сфери:

IT, інтернет, телеком. Для цієї сфери і двох наступних рівень зарплат попри загальну стабілізацію все-таки зменшився. Але при цьому працівники цих сфер все ще є тими, хто заробляє найбільше. Так, середня зарплата для айтівців складає 70 900 грн. Вищий менеджмент. Фахівці сфери також відчули зниження у червні, але в середньому їм пропонують 45 300 грн. Консультування. У порівнянні з травнем зарплати у цих спеціалістів упали майже вдвічі, однак вони є третіми за сумою зарплати – 33 000 грн. Управління персоналом і тренінги – 28 500 грн. Будівництво і нерухомість. У червні тут помітне зростання заробітків, оскільки ринок нерухомості у великих містах почав оживати, і роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з оренди та продажу нерухомості. За рахунок їхніх зарплат загальна ситуація в сфері поліпшилась. Окрім рієлторів, на гарні зарплати можуть розраховувати інженери-проєктувальники (до 40 000 грн). Загалом середня зарплата у цій сфері – 26 000 грн.

Змінилася ситуація і ще в одній галузі.

Реклама

"Від початку повномасштабної війни для фахівців туристичної сфери, галузі гостинності та ресторанів було вкрай мало пропозицій роботи. У літній сезон зазвичай відбувається відчутне збільшення пропозицій роботи для цих спеціалістів. Цього літа, навіть попри незначне пожвавлення роботодавців сфери туризму та HoReCa, кількість вакансій критично мала. Щоправда, середня заробітна плата у відкритих вакансіях у червні досягла рівня першої половини лютого цього року, тобто довоєнного періоду, і складає 25 300 грн", – розповіли аналітики.

Кому зарплати знизили

У червні все ще є ті, кому роботодавці зменшили суми, які пропонують за роботу. Сфери, у яких попри високу затребуваність зменшились зарплати, такі:

маркетинг, реклама та PR – 19 400 грн;

медицина та фармацевтика – 17 600 грн.

робітничий персонал – 13 700 грн;

охорона – 10 900 грн.

Найменші зарплати зараз також у домашнього персоналу (в середньому 11 900 грн), у сфері закупівель (12 400 грн) та у студентів і спеціалістів, які лише починають кар'єрний шлях (8 600 грн).

Реклама

Щодо рівня зарплат по регіонах ситуація у червні виглядає так:

Де людям без досвіду заробляти по 20 тис. грн

Раніше ми розповідали, одна з таких можливостей зараз – робота рієлтором. До обов'язків входить підбір об'єктів нерухомості в базі даних, проведення переговорів з клієнтами та організація переглядів. Компанія може взяти людину, яка раніше не працювала в цій сфері, та обіцяє зарплату від 20 тис. грн до 75 тис. грн.

Ми розповіли і про інші такі варіанти. Читайте, де отримати зарплату у понад 20 тис. грн не маючи досвіду.

"Сьогодні" писали також про опитування щодо того, скільки людей цього року планують взяти відпустку на роботі, а також про те, що передбачено законом під час воєнного стану.

Читайте, які кардинальні зміни чекають на безробітних в Україні.