Виплати військовим в Україні: чи заплатять захисникам, які потрапили в полон

Розповідаємо, чи отримають грошові виплати українські військові, які потрапили в полон до росіян

У Мінобороні розповіли, що буде із виплатами для полонених військовослужбовців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після почтакуповномасштабної війни українські військовослужбовці, які захищають нашу країну від російського вторгнення, отримують додаткові доплати від 30 до 100 тисяч грн. На винагороду за захист України можуть розраховувати й ті бійці, які потрапили в полон до російських терористів.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у відеозверненні.

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За його словами, якщо військовослужбовець перебуває у полоні, то виплати за військову службу можуть отримати члени його сім'ї. Йдеться як про фіксоване щомісячне грошове забезпечення, так і про додаткові винагороди за виконання завдань, які нараховують теж щомісячно.

"Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Слід у певному порядку зафіксувати цей факт. Щоб надалі все працювало як годинник", – пояснив він.

Як зазначив Олексій Резніков, гроші будуть видані після отримання наказу про службове становище військовослужбовця.

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Щоб дізнатися всі деталі, українцям пропонують дзвонити за цими номерами Міністерства оборони: (044) 271-35-59 (пн-пт з 9.00 до 16.00, з 12.00 до 13.00 – обідня перерва).

Спеціальні пенсії для тероборони

Учасники тероборони в Україні отримають статус ветерана війни та зможуть претендувати на спеціальні пенсії.

Чоловікам дозволять йти на пенсію у 55 років, якщо є 25 років стажу, жінкам – у 50 років, якщо є 20 років стажу.

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Крім того, захисники зможуть розраховувати на певні надбавки:

25% мінімальної пенсії для учасників бойових дій;

від 30% до 60% мінімальної пенсії для тих, хто отримав інвалідність.

"Сьогодні" вже розповідали, як в Україні можуть змінити розмір військового збору, і писали, від чого залежить розмір виплати військовослужбовцям.