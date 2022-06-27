Зарплаты военным могут пересмотреть? Что будет с выплатами в ВСУ

На зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины выделяют более 40 млрд грн в месяц. И это гораздо больше, чем было раньше. Будут ли пересматривать суммы выплат военным?
Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич "РБК-Украина".
Что будет с зарплатами
Завитневич рассказал, что расходы на оборону в Украине постоянно увеличиваются, в частности, это касается и зарплат. Более 40 млрд гривен ежемесячно выделяют только на зарплаты военнослужащим.
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"Кто-то считал, то, что мы сейчас выплачиваем в месяц нашим военнослужащим, раньше мы платили почти за год. Поэтому здесь очевидно больше", – рассказал он.
Завитневич добавил, что снижать зарплаты военнослужащим точно не будут. Хотя и многое будет зависеть от состояния экономики.
"Никто не преследует цель уменьшать, хотелось бы увеличивать, но посмотрим, все зависит от общего состояния экономики. Будем проводить консультации с Кабинетом министров и Минфином относительно средств", – объяснил Завитневич.
У украинцев уменьшились зарплаты
Ситуация на рынке труда в июне показывает, что в целом уровень зарплат в Украине упал. Даже в отраслях, в которых высока востребованность специалистов, уменьшились зарплаты. В частности, речь идет о таких сферах:
- маркетинг, реклама и PR – 19 400 грн (зарплата в среднем в июне);
- медицина и фармацевтика – 17 600 грн.
- рабочий персонал – 13 700 грн;
- охрана – 10 900 грн.
Наименьшие зарплаты сейчас у домашнего персонала (в среднем 11 900 грн), в сфере закупок (12 400 грн) и у студентов и специалистов, которые только начинают карьерный путь (8600 грн).
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