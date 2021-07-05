Зліт долара сповільнився: курс валют НБУ

Національний банк розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 5 липня

Долар вдарив по гальмах / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 5 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,41 грн;

1 євро – 32,41 грн;

1 злотий – 7,16 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 2 липня, долар підвищився ще на три копійки після зростання відразу на 15 копійок в попередній банківський день. За тиждень – з 29 червня по 2 липня (28 червня було вихідним вдень) – гривня ослабла проти американської валюти на копійку. Експерти при цьому вважають, що долар знову може розгорнутися до падіння.

Курс євро, навпаки, перестав зростати. Євровалюта подешевшала на 11 копійок після зростання на 17 копійок днем раніше.

Вартість 10 російських рублів 5 липня впала на чотири копійки. Польський злотий теж подешевшав на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 2 липня, долар на міжбанку виріс на чотири копійки в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,39/27,41 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на п'ять копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,44/32,46 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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