Липневі сюрпризи долара – що далі

Експерти діаметрально розійшлися в прогнозах, куди піде курс: у кожного свої аргументи

На тижні, що минає, курс готівкового долара стрибав угору-вниз, як температура у коронавірусного хворого. Стійкого тренда не було, але в підсумку до кінця дня минулої п'ятниці гривня трохи зміцнилася . Чому так сталося, і чого чекати далі, з'ясував сайт "Сегодня".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Тиждень, що минає мав чотири робочих дня (в понеділок, 28-го червня, Україна святкувала 25-річчя прийняття Конституції), і в перший же день готівковий долар обвалився в продажу відразу на 17 копійок (до 27,29 грн / долар), в покупці – на 15 копійок (до 27,07 грн / долар). З середи почалося зростання курсу – спершу плавне, на дві копійки, в четвер воно прискорилося: долар додав ще 11 копійок, у п'ятницю зростання знову сповільнилося – плюс всього дві копійки.

У підсумку – 27,42 в продажу, на 4 коп. менше, ніж тиждень тому, і 27,20 в покупці, на 5 коп. менше. При цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) практично не змінювався: 21-22 копійки.

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Остаточний середній курс перед вихідними – 27,42 грн / долар в готівковому продажі і 27,20 грн / долар в покупці.

Максимальний курс, по якому можна було здати готівковий долар – 27,25 грн (на 5 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,26 грн (на 6 коп. рижче, ніж тиждень тому ).

Але ми перевірили: реально за такою низькою ціною валюти на продаж не виявилося. Купити банкноту в 100 доларів можна було не менше ніж по 27,35 грн / долар, а більш дрібні номінали були в кількох банках по курсу 27,40 і вище.

Нацбанк, який встановив на минулий вівторок офіційний курс 27,40 грн / долар (-21 коп.), у середу зміцнив гривню відразу на 22 копійки, потім поступово послабив її за два дні на 20 копійок, до 27,38 грн / долар. У підсумку за тиждень гривня втратила 8 копійок. На понеділок, 5 липня, Нацбанк встановив курс 27,41 грн / долар, послабивши гривню ще на 3 коп.

Аналіз ситуації на ринку

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Експерти кажуть, що на стрибки курсу впливали три фактори.

Перший: у вівторок "Укравтодор" продав на міжбанківському ринку велику партію валюти, що різко обвалило як її безготівковий, так і готівковий курс.

Другий: у середу був не дуже вдалий аукціон Мінфіну з продажу гривневих цінних паперів (ОВДП) – їх розміщено всього на 2,5 млрд грн (в 4,5 рази менше, ніж тиждень тому), це спричинило зростання курсу долара, бо пропозиція валюти виявилося меншою попиту.

І третій фактор – дії Нацбанку: регулятор спробував спершу утримати курс долара від можливого падіння до 27 грн, викупивши надлишки валюти, а через день вже її продавав, щоб не допустити надмірного подорожчання долара.

На думку Олександра Охріменка, такі ситуативні коливання курсу в широкому діапазоні – 27-28 грн / долар – триватимуть все літо.

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А ось думка Олега Пендзина.

"Нерезидентам при річній інфляції 9,5% в Україні нецікава реальна прибутковість по ОВДП в 2-2,5%, а Мінфін не хоче її підвищувати. У підсумку це джерело валюти на міжбанку поставлений на паузу вже другий тиждень ", – аналізує Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин впевнений: на поведінку нерезидентів впливає ще й політична ситуація. Перш за все це кадрові проблеми в Нацбанку, звідки днями звільнилася група топ-менеджерів.

"Ринок, західні партнери і нерезиденти негативно реагують на кадрову кризу в НБУ, – зазначив Андрій Шевчишин. – Раніше висловлювані побоювання МВФ стосовно централізації регулятора формують ризики неотримання кредиту до вересня. Крім цього, нерезиденти зупинили заведення валюти в Україну, навпаки, купують її під дивіденди ".

За словами Андрія Шевчишина, ще одним фактором тиску на гривню виступає рекордна ціна газу на європейських ринках, це підсилює попит на валюту з боку енергоімпортеров.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти діаметрально розійшлися в думках.

Олександр Охріменко чекає що на наступному тижні можуть повторитися скачки курсу, але тренд зміниться з висхідного на низхідний, тобто гривня буде плавно зміцнюватися.

"Але помітною ревальвації не буде, не більше 27,30 грн / долар", – конкретизував Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин відзначив, що у "Укравтодору" ще не всі засоби конвертовані в гривню, тому подібні гойдалки з курсом можуть повторитися і на наступному тижні.

"Ймовірно, найближчим часом гривня залишиться під тиском і буде рухатися в зону 27,5 грн / долар", – прогнозує Андрій Шевчишин.

Це означає, що середній курс готівкового продажу на наступному тижні може бути 27,50-27,70 грн / долар.

Олег Пендзин нагадав свій попередній прогноз: якщо Нацбанк не збирається підвищувати облікову ставку рефінансування (відсоток, під який він позичає гроші комбанкам) вище рівня інфляції – з 7,5% до 9-9,5%, то припливу валюти на ринок не буде.

"Ставка рефінансування повинна бути максимально наближена до рівня інфляції. Якщо у вівторок, 6 липня, черговий аукціон Мінфіну буде провальним, а це цілком ймовірно, то курс долара піде вгору, до 28 грн / долар. НБУ доведеться активно продавати долари, щоб не викликати паніку на ринку ", – резюмував Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко каже, що рано переходити з гривневих депозитів у валюту , Поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі, навіть з урахуванням зростання його курсу.

"Щоб дохід по долару став вищим, ніж по гривні, необхідне зростання курсу долара вище 28 грн / долар, – підрахував Олександр Охрименко".

Тому його порада: заробляти в липні і серпні на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.

Олег Пендзин радить поки взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Андрій Шевчишин говорить: незважаючи на різкі часом коливання долара, це не довгостроковий тренд, влітку варто очікувати зниження курсу.

"Зараз час вкладатися в валюту тим, хто робить довгострокові заощадження, рік і більше. Але при курсі нижче 27,4-27,5 грн / долар. До кінця року буде 28 і більше ", – конкретизував Андрій Шевчишин.

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