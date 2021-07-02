Гривню підкосило – чому подорожчав долар і що буде з курсом

Аналітики розповіли про негативні для української валюти тенденції, які, втім, скоро можуть втратити чинність

Доллар подорожчав / Фото: Сьогодні, REUTERS/Dado Ruvic

Долар 2 липня на міжбанку торгується поблизу 27,42 грн – гривня знаходиться під тиском. Учасники ринку, західні партнери і нерезиденти негативно реагують на кадрова криза в НБУ. Ще одним фактором тиску стало рекордне зростання цін на газ на європейських ринках, що змусить учасників газового ринку закуповувати і фрахтувати газ та його закачування в сховища за високими цінами.

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Ймовірно, найближчим часом гривня залишиться під тиском, курс буде рухатися до рівня 27,5 грн/дол. Але ця тенденція може кардинально змінитися до кінця липня. У місячній перспективі долар може подешевшати до 27 грн, а євро – до 31,5 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

"Побоювання МВФ стосовно централізації регулятора формують ризики неотримання кредиту до вересня. Нерезиденти призупинили завод валюти в країну і скуповують валюту під дивіденди. Крім того, на настрої інвесторів впливають новини про погіршення ситуації на Донбасі і можливе блокування Керченської протоки військовими судами РФ", – перерахував негативні для валютного ринку новини Шевчишин.

Позитивним же фактором, за його словами, виступає відкриття ринку землі, під покупку якої українці будуть конвертувати валюту в гривню.

"У липні гривня зберігає потенціал до зміцнення і зможе ще раз протестувати позначку в 27 в парі з доларом і 31,5 в парі з євро. Нижче цієї позначки буде діяти НБУ який буде скуповувати надлишки гривні. Але очікувати зниження курсу можна тільки при збереженні темпів інфляції" , – додав Пархоменко.

Нагадаємо, аналітики вважають, що продавати інвалюту найближчим часом буде невигідно. А купувати долари про запас ще рано – в середині літа курс може виявитися більш відповідним для перекладу заощаджень в валюту.

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