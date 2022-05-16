Війна все знищила: для кого в Україні майже немає роботи

Попит на роботу високий, а от пропозицій під час війни обмаль

Дехто зовсім не може знайти собі роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців, втративши роботу через війну, перебувають наразі в пошуках нової. Відповідно на ринку праці сформувався величезний попит, який значно перевищує пропозицію. Деякі люди не можуть знайти роботу зовсім.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua, який провів дослідження аналізу бази вакансій та резюме у квітні-травні 2022 року.

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Так, найскладніше зараз знайти роботу:

юристам;

страховикам;

працівникам сфери обслуговування;

охоронцям;

педагогам;

вченим.

Попри те, що роботодавці починають відновлювати робочі процеси і розміщувати на кадрових порталах вакансії у різних професійних сферах, кількість пропозицій роботи все одно набагато нижча за кількість охочих отримати цю роботу.

В яких сферах вакансій чимало?