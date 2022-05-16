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Война все уничтожила: для кого в Украине почти нет работы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 13:14
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Спрос на работу высок, а вот предложений во время войны очень мало
Некоторые совсем не могут найти себе работу
Некоторые совсем не могут найти себе работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, потеряв работу из-за войны, находятся в поисках новой. Соответственно на рынке труда сформировался огромный спрос, значительно превышающий предложение. Некоторые люди не могут найти работу совсем.

Об этом сообщает кадровый портал grc.ua, который провел исследование анализа базы вакансий и резюме в апреле-мае 2022 года.

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Да, самое сложное сейчас найти работу:

  • юристам;
  • страховщикам;
  • работникам сферы обслуживания;
  • охранникам;
  • педагогом;
  • ученым.

Несмотря на то, что работодатели начинают возобновлять рабочие процессы и размещать на кадровых порталах вакансии в разных профессиональных сферах, количество предложений работы все равно намного ниже количества желающих получить эту работу.

В каких областях вакансий много?

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