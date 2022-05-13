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Экономика слабнет, люди в долгах, а зарплат нет: как долго Украина будет страдать от войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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13 мая, 18:03
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Миллионы людей потеряли в этом году работу, зато долги за коммуналку растут стремительными темпами
Через войну 30% украинцев потеряли работу
Через войну 30% украинцев потеряли работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала российской агрессии в Украине было потеряно около 4,8 млн рабочих мест (было 15,85 млн). Это ориентировочно 30% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные из нового отчета Международной организации труда (МОТ), — сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Говоря простым языком:

  • 30% налогов не поступает в местные и государственные бюджеты;
  • 30% украинцев остались без заработной платы;
  • 30% украинцев не могут заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Задолженность по ним уже более 100 млрд гривен;
  • 30% должны стать на учет в службу занятости и получать пособие;
  • на 30% возрастут субсидии. Это 14 млрд гривен в месяц в отопительный сезон и 2,4 млрд гривен в межотопительный сезон.

"Сейчас мы живем на чужие деньги, это около 900 млн евро ежемесячно. Сколько мы протянем дальше при таких потерях неизвестно", – написал в Facebook Олег Попенко.

Что будет с зарплатами после войны?

Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, пока мы не можем оценить степень разрушения городов, инфраструктуры и, главное, человеческие потери. Также мы не знаем, когда война закончится. Когда это прояснится, мы сможем оценить спрос на рабочую силу.

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Только после войны также станет ясно, сколько людей останется за границей, а сколько вернется в Украину. От этого будет зависеть ситуация на рынке труда: будет он более свободным с небольшой конкуренцией или наоборот.

Все эти факторы повлияют на зарплаты тех, кто работает, физически присутствуя на рабочем месте.

Те украинцы, которые работали маркетологами, представители IT-сектора, переводчики, дизайнеры, HR-специалисты, кто может работать удаленно, будут активно конкурировать с западными специалистами, работая на внешний рынок. Работа для украинцев будет, однако, по нашему мнению, в Украине заработные платы расти не будут, — рассказал Болтян.

Предприятия, которые функционируют внутри страны и ориентированы на украинский рынок, не смогут давать высокий доход среднестатистическому работнику, как и ранее. Предприятия внешние, которые дают работу нашим гражданам, не смогут повышать заработные платы в силу высокой инфляции во всем мире, – добавил он.

Раньше мы рассказывали, что уволить работников станет еще проще: Рада приняла новый закон. Мы также писали, как в Украине снизилась средняя зарплата.

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