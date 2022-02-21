Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Влазять в борги і залишаються ні з чим: як дурять українських заробітчан в Німеччині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 13:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці влізають в кредити, втрачають всі гроші та залишаються фактично ні з чим
Роботодавці часто "кидають" українців на гроші
Роботодавці часто "кидають" українців на гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відтоді як Німеччина дещо змінила правила вʼїзду, послабивши карантинні обмеження, рекрутери-шахраї тут же активізувалися. Українські заробітчани платять їм кошти за вакансії, а згодом залишаються без гроше та без роботи.

"Сьогодні" розповість вам про схеми злочинців, реальну історію української заробітчанки, та що думають про це все експерти.

Реклама

Зазвичай у такі пастки потрапляють ті, хто вперше їде на роботу за кордон. Саме на таких людях наживаються нечесні роботодавці.

Які схеми існують?

Фактично схем, коли українців "кидають" на гроші, доволі багато. Вони нічим не відрізняються від тих же махінацій, що повʼязані із заробітками в Польщі.

Фахівці аналітичного центру компанії Gremi Personal розповідали в коментарі "Сьогодні", що основними способами надурити заробітчан є:

Реклама
  • за вакансію заплатив, а роботи немає. Бувають випадки, коли шахраї представляються посередниками польських фірм. Вони не показують документи чи офіційних договорів, а просто збирають гроші за виготовлення документів. Згодом на території України вони зникають;
  • українців наймають на території України на роботу, везуть до Польщі, а там "кидають" без роботи та умов для проходження 14-денного обов'язкового карантину для невакцинованих;
  • "розвод" із зарплатою. Стосується це ситуацій, коли людина їде на заробітки без офіційного оформленна, а згодом роботодавець її просто "кидає" на гроші;
  • рекрутують людей на одну вакансію ще в Україні, проте після приїзду до Польщі говорять про те, що такої роботи вже немає. Натомість пропонують іншу, менш привабливу за зарплатою та умовами роботу.

Взяла кредит і залишилася ні з чим (історія з життя)

Українка Світлана, хоч раніше і мала справу з посередниками по працевлаштуванню, втрапила до рук нечесних рекрутерів, що пропонували роботу в Німеччині. Про це жінка розповіла в коментарі "Обозреватель". Заплатила вона за вакансію на шоколадній фабриці 12 тис. грн (нібито за інформаційні послуги, як вказано в договорі).

Зазначимо, що Світлана не поцікавилась легальністю роботи в Німеччині, адже, як сама зазначає, важливо було лише, щоб платили гроші. Натомість, щоб розрахуватися за вакансію, вона взяла кредит з надією, що за місяць зможе погасити його.

Окрім вже заплачених 12 тисяч менеджерка з рекрутерської компанії попросила ще 120 євро за квиток.

Реклама

"Я оплатила їй на картку, хоча могла купити квиток і сама. Але так раділа, що через кілька днів нарешті приступлю до роботи в Німеччині, що не подумала про це. Запитала про ID-картку, вона мені скинула її копію. На ній було моє фото, а ім'я та прізвище не мої. Я була якоюсь Сабіною зі Словаччини", – розповідає Світлана.

У Німеччині українку зустріла нібито біженка з Чечні, яка живе в Німеччині понад рік і працює на тій же фабриці. Спершу вона вимагала у Світлани віддати 50 євро за те, що та її зустріла і 300 євро за оренду кімнати (а точніше ліжко та тумбочку в кімнаті ще з однією жінкою), а згодом ще 250 євро за ID-картку – документ, за яким Світлана мала жити в Німеччині та який вона так і не побачила.

"Українці можуть працювати в Німеччині лише на підставі німецької робочої візи . При цьому вони повинні мати диплом, підтверджений у Німеччині та сертифікат, що підтверджує знання німецької мови . В Україні такий документ може видати, наприклад, інститут Гете. Причому якщо ви за дипломом юрист, то працювати зварювальником у цій країні ви не зможете. Тільки за своєю професією", – зазначає Воскобойник.

Проте українці думають, що якщо вони заплатять посередникам, то обов'язково зможуть оминути заборони та працюватимуть у Німеччині. Але такі працівники нічим не захищені, їм можу не виплатити зарплату, про них ніхто не турбуватиметься, адже вони працюють нелегально.

Також ми писали, чи дійсно українських заробітчан чекають у Польщі "скотські" умови та рабство.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Вітренко звинуватили у зриві домовленостей із США – що відбувається Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Влазять в борги і залишаються ні з чим: як дурять українських заробітчан в Німеччині Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький В Україні падають ціни на зерно: скільки коштує тонна пшениці Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38445.75

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2686.87

Litecoin (LTC)

111.91

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,57
19,04
36,38
35,88
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти