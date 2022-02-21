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Влезают в долги и остаются ни с чем: как обманывают украинских заробитчан в Германии

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 13:15
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Украинцы влезают в кредиты, теряют все деньги и остаются фактически ни с чем
Работодатели часто "кидают" украинцев на деньги
Работодатели часто "кидают" украинцев на деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С тех пор как Германия изменила правила въезда, ослабив карантинные ограничения, рекрутеры-мошенники тут же активизировались. Украинские заробитчане платят им деньги за вакансии, а впоследствии остаются без них и без работы.

"Сегодня" расскажет вам о схемах преступников, реальной истории украинской заробитчанки, и что думают об этом эксперты.

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Обычно в такие ловушки попадают те, кто впервые уезжает на работу за границу. Именно на таких людях наживаются нечестные работодатели.

Какие схемы существуют?

Фактически схем, когда украинцев "кидают" на деньги, достаточно много. Они ничем не отличаются от тех же махинаций, связанных с заработками в Польше.

Специалисты аналитического центра компании Gremi Personal рассказывали в комментарии "Сегодня", что основными способами обмана заробитчан являются:

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  • за вакансию заплатил, а работы нет. Бывают случаи, когда мошенники представляются посредниками польских фирм. Они не показывают документы или официальные договоры, а просто собирают деньги за изготовление документов. Впоследствии на территории Украины они исчезают;
  • украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу, а там "кидают" без работы и условий прохождения 14-дневного обязательного карантина для невакцинированных;
  • "развод" с зарплатой. Касается это ситуаций, когда человек едет на заработки без официального оформления, а впоследствии работодатель его просто "кидает" на деньги;
  • рекрутируют людей на одну вакансию еще в Украине, однако по приезде в Польшу говорят о том, что такой работы уже нет. Зато предлагают другую, менее привлекательную по зарплате и условиям работу.

Взяла кредит и осталась ни с чем (история из жизни)

Украинка Светлана, хотя раньше и имела дело с посредниками по трудоустройству, попала в руки нечестных рекрутеров, предлагавших работу в Германии. Об этом женщина рассказала в комментарии "Обозреватель". Заплатила она за вакансию на шоколадной фабрике 12 тыс. грн (якобы за информационные услуги, как указано в договоре).

Отметим, что Светлана не поинтересовалась легальностью работы в Германии, ведь, как отмечает, важно было лишь, чтобы платили деньги. Вместо того чтобы рассчитаться за вакансию, она взяла кредит с надеждой, что через месяц сможет погасить его.

Кроме уже заплаченных 12 тысяч менеджер по рекрутерской компании попросила еще 120 евро за билет.

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"Я оплатила ей на карту, хотя могла купить билет и сама. Но так радовалась, что через несколько дней наконец приступлю к работе в Германии, что не подумала об этом. Спросила об ID-карте, она мне сбросила ее копию. На ней было мое фото, а имя и фамилия не мои. Я была какой-то Сабиной из Словакии", – рассказывает Светлана.

В Германии украинку встретила якобы беженка из Чечни, которая живет в Германии больше года и работает на той же фабрике. Сперва она требовала у Светланы отдать 50 евро за то, что ее встретила и 300 евро за аренду комнаты (а точнее кровать и тумбочку в комнате еще с одной женщиной), а потом еще 250 евро за ID-карту – документ, по которому Светлана должна была жить в Германии и который она так и не увидела.

"Украинцы могут работать в Германии только на основании немецкой рабочей визы . При этом они должны иметь диплом, подтвержденный в Германии и подтверждающий сертификат знание немецкого языка . В Украине такой документ может выдать, например, институт Гете. Причем, если вы по диплому юрист, то работать сварщиком в этой стране вы не сможете. Только по своей профессии", – отмечает Воскобойник.

Однако украинцы думают, что если они заплатят посредникам, то обязательно смогут обойти запреты и будут работать в Германии. Но такие работники ничем не защищены, им могу не выплатить зарплату, о них никто не будет беспокоиться, потому что они работают нелегально.

Также мы писали, действительно ли украинских работников ждут в Польше "скотские" условия и рабство.

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