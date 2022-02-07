Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Скотське житло" та рабство? Що насправді чекає українських заробітчан у Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 17:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Комусь робота в Польщі принесе хороші гроші, а комусь лише проблеми та стреси
Заробітчани в Польщі
Заробітчани в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відчуваючи дефіцит робочої сили, Польща активно приймає до себе на працю українських заробітчан, які шукають ту ж роботу різними методами. Одним із таких є звернення до відповідних агентств з працевлаштування за кордоном.

"Сьогодні" поспілкувався із заробітчанином з Волині та дізнався про негативні сторони "солодких" пропозицій агентств. Як допоміжний інструмент ми використали також відгуки на відкритому майданчику, де українці діляться своїми враженнями від тієї чи іншої роботи за кордоном.

Реклама

Максим — заробітчанин, що вже більше 5 років їздить до Польщі. Він розповідає, що дійсно хорошу роботу знайти важко, той, хто їде вперше, взагалі не має розраховувати на золоті гори, що йому пообіцяли.

Якщо ви думаєте, що будете тривалий час працювати на своїй першій роботі в Польщі, то помиляєтесь. Більшість з моїх знайомих кидали першу роботу через два місяці праці, бо їх не влаштовувало практично нічого, і шукали іншу. Місця змінювали, поки не знайшли те, що їм потрібно, і де платять нормальні гроші, — говорить Максим.

Але він не зауважив момент: на практиці це втілюється, коли робота неофіційна, там ти взагалі ніяких гарантій не маєш.

Агентства же пропонують роботу офіційну. Хтось за вакансії просить гроші, а хтось влаштовує безкоштовно з пакетом усіх документів. Проте навіть це не вбереже від невиконаних обіцянок. За словами заробітчанина Максима Гука, основними критеріями, на які часто можуть скаржитись українці є:

Реклама
  • умови проживання;
  • заробітна плата.

Розглянемо кожен з них більш детально.

"Скотські" умови в Польщі

Одні агентства надають всю необхідну інформацію про місце проживання кандидата на ту чи іншу вакансію ще до його приїзду на працю, а інші, як от одне з Івано-Франківських "контор", пропонує людям "скотське житло". Про це заявив на форумі відгуків заробітчанин. Він написав, що умови жахливі, чоловіки та жінки проживають в одній кімнаті, дверей немає, а кухня одна на 18 людей.

З приводу житла тут запевняють, що умови цілком нормальні, а по суті тупо віддають тебе у рабство... — написав чоловік.

Там же заробітчанка Наталія зазначила, що саме житло дуже брудне, а жити з вами будуть людини чотири.

Реклама

В коментарі "Сьогодні" заробітчанин Максим Гук, що умови проживання в Польщі будуть подібно лотереї, адже 90% фірм економлять на вас. Та й средня ціна ліжко-місця коливається в межах 350-600 злотих (з умовами не найкращими), не всі агентства можуть собі це дозволити.

Не зарплата, а копійки

Найважливішим критерієм, звісно, є заробітна плата. Українці готові навіть платити за вакансію, якщо вона відповідає заявленим вимогам. Проте недобросовісні агентства цим користуються і буває, що беруть гроші за працевлаштування не лише в заробітчанина, але й у фірми, яка шукає людей на роботу.

Такою історією поділився на форумі Сергій. Чоловік написав, що заплатив за вакансію 150 євро, а коли приїхав на місце, то зрозумів, що з оплатою його "розвели" та й робота виявилася "така собі".

А потім ще дізнався, що ця вакансія повинна була бути безкоштовною, завод цій "конторі" і так гроші платить за те, що вони людей знаходять, — написав Сергій.

Своєю історією поділився і Михайло про одне із кадрових агентств в Польщі. Чоловік зазаначив, що із заробітною платою його "надули".

"Пропонують роботу на складі у 2000 злотих (14 тис грн) зарплатою, коли заплатив за вакансію у 4-6 тис. (24-42 тис грн)", – скаржиться заробітчанин.

Після скарги йому пообіцяли надати іншу роботу, однак упродовж трьох тижнів пропозиція так і не надійшла.

Тож наостанок рекомендуємо: перевіряйте всю можливу інформацію про ту чи іншу компанію в інтернеті на різноманітних форумах, де не боти, а справжні люди залишають свої відгуки та описують свою історію співпраці.

Податки заробітчан

Українських заробітчан зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком. За несплату українцям загрожує адміністративна відповідальність.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Найбільш небезпечніші і цинічні схеми: як "соціальні інженери" заганяють українців у банківську пастку Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Долар знову рветься вверх? Що буде з курсом валют цього тижня Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Українцям надсилають платіжки з "боргами" – що кажуть у "Нафтогазі" Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43379.03

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3120.87

Litecoin (LTC)

131.61

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти