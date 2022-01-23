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Три айфони за зарплату! Чим українців вабить Німеччина, та скільки вони там заробляють

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 січня, 08:15
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Все більше українців вибирають для заробітків саме цю країну
Зарплати в Німеччині найбільше приваблюють українців
Зарплати в Німеччині найбільше приваблюють українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середня заробітна плата розміром понад 66 тисяч, соціальні гарантії та високий рівень життя, — критерії, що приваблюють безліч українців виїжджати на заробітки саме до Німеччини.

Про це розповіли фахівці порталу grc.ua.

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Заробітна плата і відсоток роботодавців, що її пропонують:

  • 48 400-63 600 грн – 36%;
  • 63 600-78 900 грн – 28%;
  • 78 900-94 100 грн – 19%;
  • більш ніж 94 100 грн – 17%.

Зауважимо, що офіційна середня заробітна плата в Німеччині становить 4094 євро (станом на червень 2021 року).

Найпопулярніші професії

Найбільшим попитом серед німецьких роботодавців користуються українські "айтішники" – 27% від усіх відкритих вакансій на сайті grc.ua. На другій позиції розташувалися освітяни – 16%. Далі з однаковим показником у 8% знаходяться дві категорії: продажі та будівництво, нерухомість. П’яту позицію зайняли представники робітничого персоналу – 6%.

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Найбільш популярні сфери виявилися і найбільш оплачуваними:

  • інформаційні технології, інтернет, телекомунікації – 69 300 грн;
  • робітничий персонал – 62 300 грн;
  • будівництво, нерухомість – 50 000 грн;
  • продажі – 30 000 грн;
  • наука, освіта – 25 300 грн.

Зауважимо, що робітничий персонал з великим відривом обійшов професії інтелектуальної праці.

Хоч і потрапити до Німеччини нелегко, але якщо ви хороший фахівець, то обовʼязково відшукаєте роботу. Деякі з роботодавців навіть беруть на себе оформлення та отримання візи.

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Польща не в моді?

На тимчасову чи постійну роботу 47,8% українців поїхали б до Німеччини. Загалом це стосується молоді до 30 років.

До виїзду на роботу в Німеччину найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

У разі можливості обирати між країнами Центральної Європи для подорожі та відпочинку українці частіше надавали б перевагу також Німеччині (67,5%).

80% українців готові купувати товари теж саме з цієї країни. Проте це не межа, оскільки обсяг імпорту з Німеччини доволі високий (майже 5 млрд, або 9,6% загального обсягу імпорту у 2020 році).

Раніше ми також розповідали, як насправді ставляться поляки до українців.

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