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В Україні завмер долар, євро котиться донизу: офіційний курс

3 червня, 16:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 4 червня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 4 червня:

03.0604.06Зміна
1 долар США27,34 грн27,34 грн 0,00
1 євро33,33 грн33,26 грн - 0,07
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У порівнянні зі значеннями 3 червня курс долара не змінився, незважаючи на те, що напередодні він знизився відразу на 10 копійок. За тиждень – з 28 травня по 4 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 19 копійок. При цьому аналітики не виключають, що офіційний курс долара скоро може повернутися до зростання слідом за міжбанківським.

Курс євро продовжив падіння і знизився ще на сім копійок після того, як впав вниз відразу на 20 копійок днем раніше. Експерти пояснюють, що зараз вартість євровалюти в Україні залежить скоріше від ситуації на глобальних фінансових ринках, ніж від тенденцій всередині нашої країни.

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Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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А про те, чому долар дешевшав на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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