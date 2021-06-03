Курс долара на міжбанку пішов угору – чому гривні загрожує девальвація

Долар буде знову дорожчати / Фото: Игорь Тимофеев, Сьогодні

Долар 3 червня після різкого зниження за офіційним курсом Нацбанку підріс на міжбанку до 27,35 грн. Корекція курсу почалася після того, як Нацбанк напередодні вперше за два місяці вийшов на ринок з інтервенціями по покупці валюти і придбав 20 млн доларів. До кінця поточного тижня гривня, ймовірно, почне падіння до рівня 27,65 грн/дол. Євро може зміцнитися до позначки 33,45 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Ймовірно, поточне зміцнення гривні НБУ вважає надмірним і дає ринку сигнал про зміну тренду. Тепер необхідно уважно відстежувати подальші дії імпортерів, що є основними покупцями іноземних валют на міжбанку", – пояснив фахівець.

Він вважає, що якщо нерезиденти вийдуть на міжбанк з покупками іноземних валют, гривня може істотно девальвувати.

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Нагадаємо, червень і липень – традиційно найсприятливіші місяці для гривні. В цей час українська валюта максимально зміцнюється, і багато українців намагаються поповнювати свої доларові заощадження саме влітку. Раніше сайт "Сьогодні" розібрався, наскільки ймовірно, що долар опуститься нижче 27 гривень.

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