Курс долара в червні: наскільки ймовірно, що він опуститься нижче 27 гривень

Червень і липень – традиційно найсприятливіші місяці для гривні. В цей час українська валюта максимально зміцнюється, і багато українців намагаються поповнювати свої доларові заощадження саме влітку.

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Яким може бути курс гривні в червні? Чи побачимо долар за 26? Сайт "Сегодня" шукав відповіді за допомогою експертів.

Курс рухається "плавними стрибками"

Цього року гривня не поспішає зміцнюватися. Наприклад, в 2019-му з 1 березня до 1 червня курс долара знизився на 53 копійки, або на 2% – від 26,86 грн до 26,33 грн (хоча якраз на початку літа був стрибок до 27,21 грн, причиною якого називали спекуляції на міжбанківському ринку). У 2020-му на початку локдауна був панічний сплеск – курс долара злетів від 24,6 грн на початку березня до 28,18 грн в кінці місяця. Однак потім він почав плавно знижуватися, і за два наступні місяці долар подешевшав до 26,87 грн. Тобто на 1,31 грн, або на 4,6%.

Цьогоріч за всю весну долар втратив 48 копійок, або 1,7% (гривня зміцнилася з 27,95 грн до 27,47 грн). Причому коливання були досить відчутними. Наприклад, в квітні курс перевищував 28 грн, а в травні опустився до 27,42, після чого долар знову подорожчав на 13 копійок – до 27,55.

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Зазначимо, що цієї весни Нацбанк не робить ніяких активних дій для регулювання курсу. Він не виходить на міжбанк вже два місяці поспіль. Та й в попередні місяці обсяги купівлі та продажу НБУ були мізерними, в порівнянні з попередніми роками. За весь рік НБУ викупив тільки 290 млн доларів, а продав 70 млн дол. Для порівняння: минулого року до початку літа Нацбанк купив на міжбанку понад 2,7 млрд доларів, а продав за п'ять місяців близько 2,8 млрд дол. Отже, можна констатувати, що штучного зміцнення або ослаблення гривні не відбувається, курс регулюється об'єктивними факторами.

Експерти: позначку в 27 гривень долар навряд чи подолає

Сайт "Сегодня" розпитав експертів, як поводитиметься гривня в червні? Чи знизиться курс до 26 гривень за долар або, може, несподівано почне зростати?

Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU:

"Влітку курс буде більше залежати від внутрішніх чинників. Зокрема, вплинуть виплати дивідендів за кордон або виплати державними компаніями в бюджет. А також попит на імпортні товари або валюту від аграрного сектору після продажу врожаю. Але цей вплив буде, швидше за все, ситуативним. Тому особливих валютних змін ми не очікуємо. У червні-липні гривня ще може зміцнитися до рівня 27 грн/$. Але вже в кінці літа почнеться ослаблення з невеликою перервою на період сплати квартальних податків".

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Олександр Охрименко, економічний експерт, президент "Українського аналітичного центру":

"Долара по 26 в червні не буде. Можливо, курс наблизиться до 27 грн. Це один із прогнозів, але, я вважаю, швидше за все, він не збудеться. Те, що долар буде дешевшим за 27 – теж малоймовірно. На сьогодні ми бачимо відносну стабільність курсу. Потроху йде ревальвація, але дуже повільно. Можливо, курс таким і залишиться в червні або знизиться на якісь копійки. А найдешевший долар найчастіше буває в липні".

Володимир Позній, керівник "EXANTE Україна":

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"У травні ми продовжували відмічати поступове відновлення гривнею своїх позицій, яке ми бачимо з початку року. Такий м'який хід можна пояснити лише переважанням керрі-трейду (НБУ активно підвищує ставку, а ФРС продовжує QE). Це рух набагато більш обережний, ніж в 2019 році, бо спекулянти явно не включилися в гру. Можливо, гривні заважають хвилювання навколо турецької ліри, що змушує з настороженістю дивитися на всі валюти країн, що розвиваються. Тепер курс долара до гривні тестує мінімуми з серпня минулого року. Провал під 27,2 потенційно може посилити покупку української валюти, зазначивши вихід у новий торговельний діапазон – 26,5-27,2 грн / дол. Якщо це станеться, то вже до кінця червня ми можемо побачити спроби пробитися не тільки нижче 27 грн, але і 26,8 грн за долар. Серед ризиків потрібно пам'ятати про те, що долар нині призупинив зниження на глобальному ринку. Це може виявитися проявом сильних покупок долара, і тоді відновлення американської валюти може виявитися стрімким. Особливо, якщо буде відбуватися на тлі очікувань згортання стимулів від ФРС. Але більш ймовірний сценарій зараз все ж полягає в подальшому ослабленні долара".

Більше прогнозів щодо курсу долара в червні читайте тут.