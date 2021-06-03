Курс доллара в июне: насколько вероятно, что он опустится ниже 27 гривен

Июнь и июль – традиционно самые благоприятные месяцы для гривни. В это время украинская валюта максимально укрепляется, и многие украинцы стараются пополнять свои долларовые сбережения именно летом.

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Каким может быть курс гривни в июне? Увидим ли доллар по 26? Сайт "Сегодня" искал ответы при помощи экспертов.

Курс движется "плавными скачками"

В этом году гривня не спешит укрепляться. Например, в 2019-м с 1 марта до 1 июня курс доллара снизился на 53 копейки, или на 2% – c 26,86 грн до 26,33 грн (хотя как раз в начале лета был скачок до 27,21 грн, причиной которого называли спекуляции на межбанковском рынке). В 2020-м в начале локдауна был панический всплеск – курс доллара взлетел с 24,6 грн в начале марта до 28,18 грн в конце месяца. Однако затем он начал плавно снижаться, и за два следующих месяца доллар подешевел до 26,87 грн. То есть на 1,31 грн, или на 4,6%.

В этом году за всю весну доллар потерял 48 копеек, или 1,7% (гривня укрепилась с 27,95 грн до 27,47 грн). Причем колебания были достаточно ощутимыми. Например, в апреле курс превышал 28 грн, а в мае опустился до 27,42, после чего доллар снова подорожал на 13 копеек – до 27,55.

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Отметим, что нынешней весной Нацбанк не предпринимает никаких активных действий для регулирования курса. Он не выходит на межбанк уже два месяца подряд. Да и в предыдущие месяцы объемы покупки и продажи НБУ были мизерными, по сравнению с предыдущими годами. За весь год НБУ выкупил только 290 млн долларов, а продал 70 млн долл. Для сравнения: в прошлом году к началу лета Нацбанк купил на межбанке свыше 2,7 млрд долларов, а продал за пять месяцев около 2,8 млрд долл. Таким образом, можно констатировать, что искусственного укрепления или ослабления гривни не происходит, курс регулируется объективными факторами.

Эксперты: отметку в 27 гривен доллар вряд ли преодолеет

Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, как поведет себя гривня в июне? Снизится ли курс до 26 гривен за доллар или, может, неожиданно начнет расти?

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU:

"Летом курс будет больше зависеть от внутренних факторов. В частности, окажут влияние выплаты дивидендов за границу или выплаты государственными компаниями в бюджет. А также спрос на импортные товары или валюту от аграрного сектора после продажи урожая. Но это влияние будет, скорее всего, ситуативным. Поэтому особых валютных изменений мы не ожидаем. В июне-июле гривня еще может укрепиться до уровня 27 грн/$. Но уже в конце лета начнется ослабление с небольшим перерывом на период уплаты квартальных налогов".

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Александр Охрименко, экономический эксперт, президент "Украинского аналитического центра":

"Доллара по 26 в июне не будет. Возможно, курс приблизится к 27 грн. Это один из прогнозов, но, я считаю, скорее всего, он не сбудется. То, что доллар будет дешевле 27 – тоже маловероятно. На сегодняшний день мы видим относительную стабильность курса. Понемногу идет ревальвация, но очень медленно. Возможно, курс таким и останется в июне или снизится на какие-то копейки. А самый дешевый доллар чаще всего бывает в июле".

Владимир Позний, руководитель "EXANTE Украина":

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"В мае мы продолжали отмечать постепенное восстановление гривней своих позиций, которое мы видим с начала года. Такую мягкую поступь можно объяснить лишь преобладанием керри-трейда (НБУ активно повышает ставку, а ФРС продолжает QE). Это движение намного более осторожное, чем в 2019 году, так как спекулянты явно не включились в игру. Возможно, гривне мешают волнения вокруг турецкой лиры, что заставляет с настороженностью смотреть на все валюты развивающихся стран. Сейчас курс доллара к гривне тестирует минимумы с августа прошлого года. Провал под 27,2 потенциально может усилить покупку украинской валюты, отметив выход в новый торговый диапазон – 26,5-27,2 грн/долл. Если это произойдет, то уже до конца июня мы можем увидеть попытки пробиться не только ниже 27 грн, но и 26,8 грн за доллар. Среди рисков нужно помнить о том, что доллар сейчас приостановил снижение на глобальном рынке. Это может оказаться проявлением сильных покупок доллара, и тогда восстановление американской валюты может оказаться стремительным. Особенно, если будет происходить на фоне ожиданий сворачивания стимулов от ФРС. Но более вероятный сценарий сейчас все же состоит в дальнейшем ослаблении доллара".

Больше прогнозов о курсе доллара в июне читайте здесь.