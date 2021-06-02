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Долар знову просів, а євро застиг на місці: НБУ оголосив курс валют на четвер

2 червня, 16:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 3 червня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 3 червня:

02.0603.06зміна
1 долар США27,44 грн27,43 грн - 0,01
1 євро33,53 грн33,53 грн + 0,00
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Порівняно з учорашніми значеннями курс долара знизився ще на копійку після падіння на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 27 травня по 3 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 12 копійок. Аналітики вже пояснили, чому долар повернувся до падіння.

В тренді
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУ

А от курс євро залишився на колишньому рівні після зростання на дві копійки днем раніше. Експерти зазначають, що зараз вартість євровалюти в Україні залежить радше від ситуації на глобальних фінансових ринках, аніж від тенденцій всередині нашої країни.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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