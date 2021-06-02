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Доллар снова просел, а евро застыл на месте: НБУ огласил курс валют на четверг

2 июня, 16:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 3 июня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 3 июня:

02.0603.06Изменение
1 доллар США27,44 грн27,43 грн- 0,01
1 евро33,53 грн33,53 грн+ 0,00
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на копейку после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 мая по 3 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 12 копеек. Аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

В тренде
Доллар снова просел, а евро застыл на месте: НБУ огласил курс валют на четверг

А вот курс евро остался на прежнем уровне после роста на две копейки днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит скорее от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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