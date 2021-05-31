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Міжбанк у замішанні: як і чому змінився курс долара

31 травня, 12:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок України опинився під впливом чинників, що грають і на зміцнення, і на ослаблення національної валюти

Долар тримається в старому коридорі

Долар тримається в старому коридорі / Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 31 травня після зниження за офіційним курсом Нацбанку тримається на міжбанку поблизу 27,42 грн. При цьому різниця в ціні купівлі та продажу валюти трохи зросла – до 0,6%. Учасники ринку перебувають у замішанні та зайняли вичікувальну позицію. Тому найближчого тижня курс залишиться в районі 27,5 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"На ринку явне замішання... Сформовано різноспрямовані чинники. Серед ключових негативних чинників – обмеження імпорту українських товарів до Білорусі, а також очікування відшкодування ПДВ експортерам (традиційні для кінця місяця)", – зазначив аналітик.

А позитивними чинниками стали:

  • активність нерезидентів з гривневими ОВДП і надія на позитивне розміщення бондів цього вівторка;
  • старт широкої вакцинації населення;
  • заяви міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, що анонсував ослаблення карантинних заходів.

Нагадаємо, за прогнозом президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, цього тижня курс продовжить коливатися навколо 27,5 грн/долар. На початку літа, на його думку, формується спадний тренд. Тобто, якщо регулятор не втрутиться, долар поступово сповзатиме до 27,3-27,4 грн.

Більше про те, що буде з курсом і чому, дивіться в сюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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