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В Украине замер доллар, евро катится вниз: официальный курс

3 июня, 16:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 4 июня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 4 июня:

03.0604.06Изменение
1 доллар США27,34 грн27,34 грн0,00
1 евро33,33 грн33,26 грн- 0,07
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По сравнению со значениями 3 июня курс доллара не изменился, несмотря на то, что накануне он снизился сразу на 10 копеек. За неделю – с 28 мая по 4 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 19 копеек. При этом аналитики не исключают, что официальный курс доллара скоро может вернуться к росту вслед за межбанковским.

Курс евро продолжил падение и снизился еще на семь копеек после того, как рухнул вниз сразу на 20 копеек днем ранее. Эксперты объясняют, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит скорее от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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