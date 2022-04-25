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Встигніть забрати гроші: коли ПриватБанк закриє деякі рахунки українців

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 10:26
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Розповідаємо, скільки часу залишилося у українців, щоб витратити свої гроші
ПриватБанк спише всі гроші з деяких рахунків
ПриватБанк спише всі гроші з деяких рахунків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Вже 1 травня ПриватБанк закриє всі рахунки Бонус+, а гроші, що залишилися, пустить на потреби армії.

Про це попередив речник банку Олег Серга.

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За його словами, до 1 травня клієнти можуть витратити бонусні накопичення на покупки у партнерів ПриватБанку.

На початку квітня на рахунках Бонус+ українців залишалося близько 600 млн грн.

"Вже з 1 травня програма перестане працювати, всі невикористані залишки на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України", – зазначають у банку.

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Допомога через ПриватБанк

Досі не всі українці отримали обіцяні 6,5 тис. грн від держави, хоча час для нарахування грошей уже минув.

Багато хто оформляв допомогу на картку ПриватБанку, і у фінустанові пояснили, що всі, хто успішно подав заявки, обов'язково отримають свої гроші.

Затримка відбулася не з вини банку, а через те, що перерахували не всі гроші, виділені на ці потреби.

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Займається цим Міністерство економіки, і коли відомство надішле залишок суми, ПриватБанк одразу ж розподілить ці гроші на рахунки українців.

Нагадаємо, що останній день подання заявок був 31 березня, більше запитати допомогу не можна.

"Сьогодні" також писали, що ПриватБанк спростив відправку валюти на рахунки інших банків, та розповідали, на що поскаржилися клієнти фінустанови.

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