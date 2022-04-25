Успейте забрать деньги: когда ПриватБанк закроет некоторые счета украинцев

Рассказываем, сколько времени осталось у украинцев для того, чтобы потратить свои деньги

ПриватБанк спишет все деньги с некоторых счетов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Уже 1 мая ПриватБанк закроет все счета Бонус+, а оставшиеся деньги пустит на нужды армии.

Об этом предупредил пресс-секретарь банка Олег Серга.

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По его словам, до 1 мая клиенты еще могут потратить бонусные накопления на покупки у партнеров ПриватБанка.

В начале апреля на счетах Бонус+ украинцев оставалось около 600 млн грн.

"Уже с 1 мая программа перестанет работать, все неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины", – отмечают в банке.

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Помощь через ПриватБанк

До сих пор не все украинцы получили обещанные 6,5 тыс. грн от государства, хотя время для начисления денег уже прошло.

Многие оформляли помощь на карту ПриватБанка и в финучреждении пояснили, что все, кто успешно подал заявки обязательно получат свои деньги.

Задержка произошла не по вине банка, а из-за того, что перечислили не все деньги, выделенные на эти нужды.

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Занимается этим Министерство экономики, и когда ведомство отправит остаток суммы, ПриватБанк сразу же распределить эти деньги на счета украинцев.

Напомним, что последний день подачи заявок был 31 марта, больше запросить помощь нельзя.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк упростил отправку валюты на счета других банков, и рассказывали, на что пожаловались клиенты финучреждения.