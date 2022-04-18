Українці стали частіше витрачати гроші з карток: у чому причина

Розповідаємо, як українці розплачуються за покупки під час війни

Українці стали частіше купувати онлайн / Фото: уніан, прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні

За перший місяць повномасштабного вторгнення російських військ в Україну клієнти Приватбанку стали частіше сплачувати за покупки картками та електронними гаманцями. Про це повідомляє прес-служба банку.

"ПриватБанк з перших днів війни докладає максимальних зусиль щодо надання можливості здійснювати оплату картками в кожній торговій точці, де встановлено POS-термінал ПриватБанку. Інженери спільно зі співробітниками відділень домовлялися про можливість встановлення у тих населених пунктах, які були звільнені для відновлення роботи торгових точок", – розповів Євген Заіграєв, керівник дирекції по роботі з бізнес-клієнтами фінустанови.

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Повідомляється, що загальні обсяги оплати картками та цифровими гаманцями через мережу POS-терміналів ПриватБанку порівняно з довоєнним періодом майже не змінилися. 32,5 млрд грн. У березні приймали до оплати платіжні картки понад 146 тис. POS-терміналів банку.

Що найчастіше купували українці

За даними банку, левова частка покупок українців у воєнний час припадає на продукти харчування – у березні вона виросла зі звичайних 48% до 56% від загального обсягу видатків.

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Порівняно з лютим збільшилися обсяги оплат покупок у мережах аптек до з 7% до 12,5% та будівельних і господарських товарів – з 6,2 до 8%, що пов'язано з шаленим зростанням активності волонтерів, які закуповують усе необхідне українським воїнам.

Крім того, з початку військових дій підприємці стали активніше підключати сервіс Термінал, щоб розрахуватись карткою зі смартфона без фізичного POS-терміналу.

Наразі сервісом користуються більш ніж 3 тисячі підприємців, а загальний обсяг оплат за допомогою терміналів у смартфоні досяг 24 млн грн.

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Шахраї не сплять

Зловмисники в Україні вигадують дедалі витонченіші способи для того, щоб дізнатися персональні дані та вкрасти гроші з рахунків українців. Вони не припинили свою діяльності навіть під час війни.

У прес-службі ПриватБанку зазначають, що тепер шахраї створили фейковий сайт, дуже схожий на сайт програми "Допомагати просто!"

Їм вдалося майже повністю дублювати інтерфейс оригінального сайту державного банку. Однак якщо у ПриватБанку на головній сторінці пропонують українцям пожертвувати допомогу на ЗСУ сили чи переселенців, то аферисти залучають людей "одержанням допомоги відповідно до статусу".

Раніше ми розповідали, що аферисти пропонували платні послуги з розмінування передмість Києва після відходу російських окупантів, і писали, що злочинці часто намагаються вкрасти персональні дані українців і прикидаються для цього популярними платформами .