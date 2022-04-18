Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцы стали чаще тратить деньги с карточек: в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 13:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как украинцы рассплачиваются за покупки во время войны
Украинцы стали чаще покупать онлайн
Украинцы стали чаще покупать онлайн / Фото: УНИАН, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

За первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк с первых дней войны прилагает максимальные усилия по предоставлению возможности осуществлять оплату картами в каждой торговой точке, где установлен POS-терминал ПриватБанка. Инженеры совместно с сотрудниками отделений договаривались о возможности установки в тех населенных пунктах, которые были освобождены для возобновления работы торговых точек", – рассказал Евгений Заиграев, руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами финучреждения.

Реклама

Сообщается, что общие объемы оплаты картами и цифровыми кошельками через сеть POS-терминалов ПриватБанка по сравнению с довоенным периодом почти не изменились – 32,5 млрд грн. В марте принимали к оплате платежные карты более 146 тыс. POS-терминалов банка.

Что чаще всего покупали украинцы

По данным банка, львиная доля покупок украинцев в военное время приходится на продукты питания – в марте она выросла с обычных 48% до 56% от общего объема расходов.

Реклама

По сравнению с февралем увеличились объемы оплат покупок в сетях аптек до с 7% до 12,5% и строительных и хозяйственных товаров – с 6,2 до 8%, что связано с безумным ростом активности волонтеров, закупающих все необходимое для украинских воинов.

Кроме того, с начала военных действий предприниматели стали активнее подключать сервис Терминал, чтобы рассчитаться картой со смартфона без физического POS-терминала.

На сегодняшний день сервисом пользуются более 3 тысяч предпринимателей, а общий объем оплат с помощью терминалов в смартфоне достиг 24 млн грн.

Реклама

Мошенники не спят

Злоумышленники в Украине придумывают все более изощренные способы для того, чтобы узнать персональные данные и деньги со счетов украинцев. Они не прекратили свою деятельность даже во время войны.

В пресс-службе ПриватБанка отмечают, что сейчас мошенники создали фейковый сайт, очень похожий на сайт программы "Помогать просто!".

Им удалось почти полностью дублировать интерфейс оригинальный сайт государственного банка. Однако если в ПриватБанке на главной странице предлагают украинцам пожертвовать помощь на ВСУ силы или переселенцев, то аферисты привлекают людей "получением помощи в соответствии со статусом".

Ранее мы рассказывали, что аферисты предлагали платные услуги по разминированию пригородов Киева после ухода российских оккупантов, и писали, что преступники часто пытаются украсть персональные данные украинцев и притворяются для этого популярными платформами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять