Украинцы стали чаще тратить деньги с карточек: в чем причина

Рассказываем, как украинцы рассплачиваются за покупки во время войны

Украинцы стали чаще покупать онлайн / Фото: УНИАН, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

За первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину клиенты Приватбанка стали чаще оплачивать покупки карточками и электронными кошельками. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк с первых дней войны прилагает максимальные усилия по предоставлению возможности осуществлять оплату картами в каждой торговой точке, где установлен POS-терминал ПриватБанка. Инженеры совместно с сотрудниками отделений договаривались о возможности установки в тех населенных пунктах, которые были освобождены для возобновления работы торговых точек", – рассказал Евгений Заиграев, руководитель дирекции по работе с бизнес-клиентами финучреждения.

Реклама

Сообщается, что общие объемы оплаты картами и цифровыми кошельками через сеть POS-терминалов ПриватБанка по сравнению с довоенным периодом почти не изменились – 32,5 млрд грн. В марте принимали к оплате платежные карты более 146 тыс. POS-терминалов банка.

Что чаще всего покупали украинцы

По данным банка, львиная доля покупок украинцев в военное время приходится на продукты питания – в марте она выросла с обычных 48% до 56% от общего объема расходов.

Реклама

По сравнению с февралем увеличились объемы оплат покупок в сетях аптек до с 7% до 12,5% и строительных и хозяйственных товаров – с 6,2 до 8%, что связано с безумным ростом активности волонтеров, закупающих все необходимое для украинских воинов.

Кроме того, с начала военных действий предприниматели стали активнее подключать сервис Терминал, чтобы рассчитаться картой со смартфона без физического POS-терминала.

На сегодняшний день сервисом пользуются более 3 тысяч предпринимателей, а общий объем оплат с помощью терминалов в смартфоне достиг 24 млн грн.

Реклама

Мошенники не спят

Злоумышленники в Украине придумывают все более изощренные способы для того, чтобы узнать персональные данные и деньги со счетов украинцев. Они не прекратили свою деятельность даже во время войны.

В пресс-службе ПриватБанка отмечают, что сейчас мошенники создали фейковый сайт, очень похожий на сайт программы "Помогать просто!".

Им удалось почти полностью дублировать интерфейс оригинальный сайт государственного банка. Однако если в ПриватБанке на главной странице предлагают украинцам пожертвовать помощь на ВСУ силы или переселенцев, то аферисты привлекают людей "получением помощи в соответствии со статусом".

Ранее мы рассказывали, что аферисты предлагали платные услуги по разминированию пригородов Киева после ухода российских оккупантов, и писали, что преступники часто пытаются украсть персональные данные украинцев и притворяются для этого популярными платформами.