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Українці не зможуть обміняти деяку валюту – у чому причина

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 15:39
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Розповідаємо про особливості обміну пошкоджених банкнот і коли їх можуть не прийняти
Коротко про особливості обміну пошкоджених банкнот
Коротко про особливості обміну пошкоджених банкнот / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Трапляється так, що банкнота пошкоджується – протирається або рветься. У такому випадку її потрібно поміняти, і банки мають приймати такі гроші, якщо вони не мають ознак підроблення.

У пресслужбі Національного банку України роз’яснили, які банкноти приймають та які особливості процедури.

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Касири в банках приймають без обмежень гроші з ознаками зношення чи пошкодження (мають потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути). Однак є низка нюансів, оскільки банкноти повинні:

  • зберегти цілу частину площею від 55%;
  • на розрізаних частинах є однакові номери та серія.

Пошкоджені банкноти, складені з двох або більше частин, банки зобов’язані вилучати з обігу і приймати на дослідження. Перевіряють такі купюри на справжність і платіжність. За результатами клієнтам відшкодовують відповідну суму в національній валюті. Підроблені банкноти вилучають з обігу та не відшкодовують вартість, а справу передають правоохоронцям.

Обмінюють зношені та пошкоджені банкноти в гривнях у будь-якому банку України – безкоштовно та без обмежень. Пошкоджені банкноти іноземної валюти приймають у касах уповноважених банків та фінансових установ на інкасо. Їх надсилають до іноземного банку, який видає нові на заміну, а згодом відповідну суму повертають власнику.

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Які банкноти не приймають?

Відповідно до правил, встановлених НБУ, банки та юридичні особи не мають права приймати банкноти, які пошкоджені вогнем чи водою, рідинами або хімікатами більш ніж на 55%.

Банкноти, що постраждали від дії хімічних, радіоактивних чи інших хімічних речовин, можуть прийняти лише, якщо є документа про здійснення дезінфекції.

Послуги "міняйл"

Якщо чекати на процедуру перевірки немає часу чи бажання, можна скористатися послугами швидкого обміну. У звичайних обмінниках можуть прийняти будь-які банкноти за 5 хвилин без документів.

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Однак курс обміну там дуже відрізняється від офіційного. Чим більше пошкоджень мають банкноти, тим менше грошей віддадуть власнику, звичайно ж, за послугу також передбачена комісія.

Українцям у Польщі дадуть ще по 700 злотих

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї. Виплати здійснюватимуть упродовж трьох місяців.

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які знайшли прихисток у Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перевагу надаватимуть тим, хто критично потребує грошей.

Громадянин має перетнути кордон після 24 лютого, не отримувати більше жодних грошей від інших організацій. Підтримку нададуть, якщо людина з сім’єю проживає, але не працює у Польщі й джерел прибутку немає. На фінанси можуть розраховувати люди віком від 65 років, вагітні, матері з двома й більше дітьми, якщо хтось у сім’ї має хронічну чи важку хворобу.

"Сьогодні" раніше писали, що в Чехії жорсткіше контролюватимуть, яку та скільки підтримки отримують українці, а також розповідали, що дані про кредити клієнтів ПриватБанку "злили" російському банку.

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