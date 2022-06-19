"Дотаційного туризму" більше не буде: що зміниться для українських переселенців у Чехії

Влада Чехії вирішила змінити систему підтримки для вимушених переселенців з України

Чехія посилює контроль за переселенцями з України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Програму гуманітарної допомоги українцям, що перебралися до Чехії через війну, планують обмежити.

Як повідомило "Чеське радіо", у такий спосіб місцева влада хоче припинити "дотаційний туризм", коли люди приїжджають в країну й оформлюють статус тимчасового захисту лише для отримання грошей.

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Що зміниться?

Буде два типи підтримки: грошова та матеріальна. Якщо українські переселенці отримали від держави безоплатний прихисток, харчування та засоби гігієни, то на фінансову підтримку вже не можуть розраховувати.

Водночас ті, хто не мають безоплатного житла, можуть як особи зі статусом тимчасового захисту отримати 5000 крон грошової допомоги (орієнтовно 200 євро або 6283 грн). Кошти виплачують у перший місяць після реєстрації та можуть надаватися ще п’ять місяців, якщо особа не має інших джерел доходів.

Чеська влада також посилить контроль за переселенцями: перевірятимуть, чи зареєстровані особи дійсно проживають за вказаними адресами. Якщо українець переселяється на нове місце, повинен повідомити про це місцеве МВС упродовж трьох днів.

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Окрім цього, для українців віком від 18 до 65 років скоротять термін, на який надають безоплатне медичне страхування, до 180 днів. Так планують стимулювати працездатних переселенців до працевлаштування й самостійної оплати за медичну допомогу.

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіала, країна офіційно зареєструвала 340 тис. переселенців з України. З них 50 тис. уже знайшли місце на ринку праці. Найближчим часом щодо них мають ухвалити законодавчі поправки щодо надання допомоги.

Водночас власникам житла у Чехії почнуть виплачувати "дотації солідарності", якщо вони надали прихисток українцям безкоштовно, навіть якщо переселенці самі платять за газ та електроенергію.

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Українці в Чехії платитимуть більше

Від 12 червня українці, що виїхали до Праги та Середньочеського краю після 24 лютого, більше не зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом у місті. За інформацією столичного перевізника, скористатися правом проїзду за 0 чеських крон можуть лише українці, які щойно приїхали до Праги, упродовж 5 днів.

Окрім цього, безоплатно перевозять українських дітей до 18 років, які супроводжують дорослого з правом проїзду за 0 крон. Безкоштовне перевезення не діє на лінії AE та для зовнішніх тарифних зон Празького інтегрованого транспорту. Всі інші громадяни України мають платити за проїзд за повною або пільговою вартістю.

Пільговий проїзний за тарифом "Людина, що потребує матеріальної допомоги" мають українці на території головного міста Прага (тарифні зони P, 0, B). Щоб купити паперовий квиток, потрібно оформити посвідчення Празького інтегрованого транспорту. Вартість паперових або електронних проїзних становить:

на 30 днів – 165 крон (209 грн);

на 90 днів – 444 крони (562 грн).

Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд більше, згідно з тарифом Празького інтегрованого транспорту. Вже видані "Квитки для гостя" діють до дати, вказаної на квитку, нові не видаватимуть.

"Сьогодні" раніше писали, які виплати на дітей змінилися під час війни та на яку допомогу можуть розраховувати українці в Канаді.